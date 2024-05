Sallent es proposa tenir llest aquest mandat el disseny de l’hotel d’entitats a Cal Bosh

L’Ajuntament de Sallent vol deixar encarrilat durant aquest mandat el projecte executiu del futur hotel d’entitats que preveu construir a la finca de Cal Bosch, i d’aquesta manera tenir a punt el disseny per a quan es puguin encarar les obres, si és possible en el proper.

L’immoble, situat entre la trama urbana de l’antiga carretera de Berga (actual carrer Estació) i el pont vell, ja és íntegrament municipal després que fa un any i mig l’Ajuntament va acabar de formalitzar l’adquisició de l’última part de la finca que encara era privada als particulars que n’eren propietaris. La resta, l’havia deixat en herència al municipi Joan Bosch Descals.

Algunes entitats ja hi són

Es tracta d’un gran edifici que, en certa manera, actualment ja està al servei d’entitats del poble perquè algunes hi tenen o hi han tingut la seu, des de la Penya Barcelonista, fins a l’associació filatèlica o l’Slot Sallent. També hi havia hagut l’escola municipal de música del poble fins que fa un temps va ser traslladada a l’edifici de Cal Moliner.

Un futur espai modern

Així doncs, disposa d’un gran espai per poder donar servei a les entitats que ho requereixin, però és un edifici vell i s’ha de rehabilitar i condicionar segons les necessitats que tingui cadascuna. I és que ara només s’utilitza parcialment, i en alguns casos d’una manera puntual, quan el que es busca és un gran hotel d’entitats i de serveis amb uns espais amplis, moderns i ben optimitzats per poder encabir al màxim el teixit associatiu del poble.

S’haurà de començar amb la redacció d’un projecte que l’Ajuntament es disposa a encarregar durant aquest mandat, però en deixarà l’execució per a més endavant, explica l’alcalde, Oriol Ribalta. I és que, ara per ara, «el cost de l’obra no es pot assumir», tenint en compte que n’hi ha altres que ja estan en marxa, com és el cas de la nova residència per a la gent gran «que encara estem pagant», i que és un dels principals puntals d’aquest mandat.

La intenció de l’actual equip de govern de Sallent, doncs, és afrontar la redacció del projecte, i un cop feta, «buscarem el finançament» per poder fer els treballs, sosté l’alcalde. Hi afegeix el fet que l’immoble sigui totalment de propietat municipal, la qual cosa beneficiarà l’Ajuntament a l’hora de poder accedir a futures subvencions per executar els treballs.

Tot i que el projecte es vol redactar en aquest mandat, l’alcalde encara no hi posa data.