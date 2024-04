Sant Fruitós aprova el projecte constructiu d’una via ciclista entre el nucli i Torroella de Baix

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat de forma definitiva el projecte constructiu d’una via ciclista que connectarà el nucli urbà del municipi amb el de Torroella de Baix. Aquesta nova infraestructura transcorrerà en paral·lel a l'N-141c en la major part del seu recorregut.

Aquest projecte preveu un ramal de connexió amb el municipi veí de Navarcles i amb Sant Benet de Bages, passant per la Fàbrica vermella i el Pont Vell.

Aquesta via ciclista serà per a vehicles no motoritzats (bicicletes, patins i patinets) i permetrà que els veïns i veïnes del barri de Torroella de Baix puguin tenir una nova de via de comunicació amb el nucli.

El pressupost d’execució de la via entre el nucli i el barri de Torroella de Baix és de 800.472 euros i el tram de la via paral·lela a la carretera de Sant Benet de Bages és de 537.066 euros. Aquests pressupostos incorporen el cost de les expropiacions.

La nova via tindrà una amplada de 3 metres, excepte en dos punts: al nucli de Torroella, on es reduirà fins als 2 metres, i al pas sota la C-16, on tindrà 2,2 metres d’ample. L’obra s’acompanyarà de l’arranjament del camí municipal en direcció al monestir de Sant Benet de Bages i al pont romànic de Navarcles, que es troben a mitjan recorregut.

Aquest vial permetrà que els veïns i veïnes del barri de Torroella de Baix puguin desplaçar-se al nucli del municipi per a fer ús de serveis, com l’alimentació, la sanitat i l’escola, d’una forma sostenible. A banda, aquesta nova via també serà una zona d’enllaç amb els camins del Llobregat i amb el pla de vies blaves (camins resseguint el riu).

Amb aquests treballs, l’Ajuntament de Sant Fruitós vol facilitar i millorar l’accessibilitat de vianants i bicicletes, així com millorar les interconnexions previstes amb la xarxa de camins i de vies ciclables.