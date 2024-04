Santpedor haurà de fer millores a la coberta de Cal Llovet per garantir-ne la seguretat

L’Ajuntament de Santpedor està treballant en el projecte per actuar a la coberta de la sala polivalent de Cal Llovet després que, durant les obres de reparació d’uns degoters, es detectessin algunes deficiències. Per aquest motiu, com a mesura preventiva, s’ha instal·lat una xarxa de seguretat al sostre, a l’espera de l’actuació definitiva. En aquest sentit, el principal grup de l’oposició, Santpedor És un Altre Món (SEAM) ha denunciat la «falta de responsabilitat del govern» perquè assegura que un informe del mes de novembre passat ja preveia que la sala podia «patir danys considerables si no es duien a terme les mesures pertinents».

El govern de Santpedor està treballant en el projecte de reparació del sostre de Cal Llovet després de detectar-hi que «s’havia desprès una peça de ceràmica del taulell de la coberta» durant la reparació d’uns degoters, segons han informat fonts municipals. Recentment, la sala, on es desenvolupen la majoria d’actes del municipi, va tancar durant dues setmanes per posar una xarxa de seguretat «com a mesura cautelar i per evitar danys». A l’espera de les obres de millora que s’hi preveuen dur a terme, el consistori assegura que sala està «oberta i operativa i es pot utilitzar amb tota normalitat».

Això, però, ha despertat les crítiques del principal grup de l'oposició, Santpedor És un Altre Món (SEAM), que denuncia en un comunicat la «falta de responsabilitat de l’actual equip de govern per no seguir les instruccions d'un informe» del 17 de novembre passat, referent a l’estat estructural i les patologies observades a la sala polivalent. Segons la formació, en aquest document s’informava de les diferents deficiències i la proposta d’actuació «per no tenir ensurts ni danys, que podien ser d’una important transcendència».

Davant d’això, el grup de l’oposició lamenta que des del consistori «no es va prendre cap mesura i la sala d’actes va seguir amb tot el que tenia planificat» durant les festes de Nadal amb actes com el concert de les escoles, pastorets, la festa de Cap d'Any o Reis, «posant en risc les persones que hi assistien», ja que, segons SEAM, «estem parlant d'una patologia molt greu i necessitava ser clausurat fins a solucionar el problema».

La formació explica que la principal patologia que esmenta l'informe del mes de novembre és «el trencament del tauler ceràmic per la part baixa del pendent de la coberta, en diversos punts, sobretot a la cara sud de la coberta, la més afectada per la insolació». En aquest sentit, la proposta d'actuació, que l’informe considera urgent, és «repassar tota la coberta per trobar totes les peces del tauler de ceràmica trencades i protegir la zona amb xarxes fins que no es pugui actuar per a l'arranjament total de la patologia». Així i tot, segons SEAM, no ha sigut fins a rebre un segon informe del 21 de març passat i l’actuació d’una empresa, que es va redactar un informe on es dictaminava que fins que no s’haguessin col·locat les xarxes de protecció no es podia utilitzar els espais de la sala polivalent.

Davant d’aquesta situació, des de SEAM Santpedor demanen la compareixença del regidor d’Urbanisme, Josep Illa, perquè expliqui «qui va recepcionar l'informe del mes de novembre i per què no es van prendre les mesures en un primer moment i, en canvi, es va seguir amb l'activitat habitual». A més, la formació assegura que en un ple es va demanar al govern si existia algun informe desfavorable amb relació a la sala i la resposta va ser negativa. Per tot plegat, assegura que no descarta demanar la creació d'una comissió d'investigació «per esbrinar les causes del perquè s'ha actuat amb aquesta irresponsabilitat i falta de transparència posant en risc la ciutadania».