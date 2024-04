Un vídeomapping i un nou espai immersiu explicaran l’abadia i la vida monàstica a Montserrat

El visitant de Montserrat podrà en un futur pròxim apropar-se a la vida monàstica i descobrir com és la vida d’aquesta comunitat al segle XXI, i alhora conèixer millor què i com és la basílica i quina ha estat la història i el significat d’aquest santuari. Això serà possible mitjançant la implantació de dos nous espais i activitats, amb l’ús de les noves tecnologies, que Montserrat posarà en marxa al llarg d’aquests mesos de celebració del mil·lenari, i que ja hi quedaran com a atractius permanents.

Un d’ells serà un l'estrena d'un vídeomapping a la basílica de Santa Maria. D’aquesta manera, es vol que, en hores en què dins del temple no hi ha pròpiament activitat religiosa, el visitant no només hi entri i en surti, sinó que li serveixi d’espai de descoberta. Segons va explicar el prior i comissari del mil·lenari, Bernat Juliol, aprofitant l’atractiu dels espais de la basílica es farà aquesta projecció, que s’estrenarà en els propers mesos, que explicarà la importància del temple i la de la història del santuari al llarg d’aquests mil anys de permanència.

L’altre projecte en el qual ja s’està treballant és la creació d’un nou espai immersiu, amb el nom de «Mil·lenari Montserrat», que es construirà sota les places de davant del monestir, a l’àmbit dels murs del segle XIV (entrant per l'actual museu), amb l'objectiu d'explicar la seva importància i traslladar i transmetre al visitant com és la vida monàstica.

El projecte inclourà propostes volumètriques i interactives, realitat virtual, holografia 3D i teatres virtuals, taules i tòtems tàctils, recreacions parcials, instal·lacions i projeccions immersives, entre d’altres, amb les actualitzacions necessàries per integrar la part museística actual. La proposta museogràfica se centrarà en les persones, en la vida monàstica, en el culte i el significat del lema benedictí «Ora et Labora», i també destacarà l’abadia com un lloc de pas i se’n coneixerà la projecció internacional i les personalitats que l’han visitat. En la proposta expositiva es representarà l’orografia de la muntanya (el massís, l’interior de les seves coves i grutes) així com l’interior del monestir i la vida monàstica (per exemple, amb la recreació del claustre) i els aspectes més espirituals i aquells relacionats amb la cultura (contribució de Montserrat a la vida cultural, a la difusió i preservació del patrimoni artístic i arqueològic de Catalunya).

La rehabilitació prèvia de l'espai sota les places i annexa al museu s'ha fet en els últims dos anys gràcies a una altra inversió d'1,1 milions d'euros aportats en aquell cas per la Diputació, intervenció que garantia la preservació i la museïtzació del subsol de les places on, entre altres elements, s’hi conserven murs de pedra o arrencades d’arcs i voltes del passat medieval del Monestir. És un espai d’uns 1.000 metres quadrats.

Subscriu-te per seguir llegint