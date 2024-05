Sant Vicenç recupera l’esperit de l’aplec de Vallhonesta, traslladat a Sant Jaume

Amb menys públic, com ja es preveia d’antuvi, però amb la satisfacció de recuperar l’essència de la festa, en un entorn rural, singular i simbòlic, i de poder tornar a complir amb una tradició que des del 2018 ha quedat trastocada per un conflicte extern. En part, fins i tot, una tornada als orígens. Així han viscut els veïns de Sant Vicenç de Castellet que aquest 1 de maig al matí han pujat fins al conjunt de Sant Jaume la recuperació de l’Aplec de Vallhonesta, també conegut popularment com l’aplec del panellet. Fins a unes 300 persones s’han acabat congregant al llarg d’unes tres hores de celebració a l’esplanada del que havia estat l’era de l’antic mas i hostal que s’alça enrunat, però encara majestuós, en aquest indret situat dalt d’una carena i als peus de l’històric camí ral de Manresa a Terrassa.

El Centre Excursionista de Sant Vicenç, organitzador des de fa 70 anys de l’aplec (tradició que té els seus orígens segles enrere) havia pres enguany la difícil decisió de traslladar la festa a aquest espai, amb el risc de la llunyania respecte del poble (són prop de dues hores a peu), però amb el propòsit de recuperar-ne l’esperit, que s’ha vist trasbalsat des del 2018 a conseqüència del conflicte obert entre propietats per les immatriculacions de béns per part de l’església, que en un dels casos afecta l’ermita de Sant Pere de Vallhonesta (més propera que el conjunt de Sant Jaume), que és on s’ha celebrat la festa al llarg d’aquestes set dècades.

"Vallhonesta, del poble"

En aquestes últimes edicions, i pel fet de no poder fer-ho a l’emplaçament de sempre, s’havien provat alternatives per a la festa dins del poble (en places i parcs), que l’organització valorava que no havien acabat de funcionar perquè se’n perdia l’essència. Fins al punt que l’any passat es va optar per suspendre-la i fer-hi només un acte reivindicatiu. Per tant, el d’aquest 1 de maig del 2024 ha estat un aplec de recuperació, malgrat que no fos en el lloc més habitual.

Des de primera hora del matí, els integrants del Centre Excursionista ja tenien l’àrea de Sant Jaume a punt per rebre els convilatans que han contribuït a convertir aquesta en el nou escenari de l’aplec. El presidia una gran pancarta reivindicativa amb el missatge «Vallhonesta, del poble». Tot i que no era possible arribar en cotxe fins a l’indret, prèviament s’havien habilitat punts d’aparcament a tocar de camins que permetien fer l’accés a peu força més curt que directament des del poble.

Missa, repartiment del panellet i sardanes

En un matí esplèndid des del punt de vista meteorològic, a 2/4 d’11 del matí començava una missa de campanya, amb l’antic hostal i Montserrat com a teló de fons de l’espai habilitat com a altar, oficiada pel rector de Sant Vicenç, Oswald Sibomana.

Prèviament, el president del Centre Excursionista, Pere Jordi Molinos, i l’alcalde santvicentí, Dani Mauriz, han adreçat unes paraules als assistents en què han coincidit a expressar que el desig seria tornar a poder celebrar la festa a Sant Pere de Vallhonesta, però que davant de la impossibilitat de fer-ho s’havia optat, de moment, per aquesta alternativa. En aquest sentit, el batlle ha agraït «l’esforç del Centre Excursionista, per la dificultat que suposa portar tota la logística a aquest espai». I hi afegia que «encara que la tradició ens diu que la festa va començar aquí, tots volem retornar allà on l’hem fet històricament i esperem que tan aviat com sigui possible hi puguem tornar. Però, mentrestant, volem seguir celebrant i gaudint de l’aplec».

Acabada la missa, el rector ha procedit a fer la benedicció dels pans (enguany se n’hi havien dut 350, per la incertesa del nombre d’assistents), que tot seguit s’han començat a distribuir entre els participants. En els anys en què se celebrava a Sant Pere de Vallhonesta es calcula que s'hi arribaven a aplegar al llarg de la matinal més de 2.000 persones.

El programa de l’aplec d’enguany s’ha culminat amb una ballada de sardanes amb la cobla Berga Jove i amb la sensació que, mentre no es resolgui el conflicte per l’ermita de Sant Pere, el de Sant Jaume es pot consolidar com a espai alternatiu.

