Callús retorna al seu passat industrial amb la Fira de les Filadores

Callús ja ho té tot a punt per celebrar, aquest diumenge, una nova edició de la Fira de les Filadores, una festa de recreació història que transporta la població a principi del segle XX, quan es va inaugurar la darrera gran fàbrica de riu, la Fàbrica Nova. A través de les representacions teatrals en diferents punts del municipi es reviurà, durant tot el matí, la història tèxtil callussenca amb la figura de les filadores com a principals protagonistes.

Un any més, Callús farà el seu particular viatge en el temps amb la Fira de les Filadores. Els veïns i veïnes de la localitat tornaran durant unes hores a l'any 1900 per celebrar la inauguració de la darrera gran fàbrica de riu, amb la qual el poble bagenc va assolir un creixement important i centenars de treballadores s’afegien a les indústries tèxtils que havien anat proliferant a la vora dels rius Llobregat i Cardener. La fira, que va néixer el 2019, recorda el passat industrial del municipi amb activitats que s’inicien a les 11 del matí i culminen a 2/4 de 3 de tarda amb un dinar popular al Casal del poble.

Les escenes teatralitzades representaran diversos moments de la vida quotidiana de l'època protagonitzats per diferents personatges. La fira començarà a les 11 del matí amb la crida de l’agutzil, entre els carrers Puigbò i Dupont, i seguirà uns metres més avall amb l’entrada a la fàbrica. Entre les teatralitzacions, s'hi podran veure les converses dels homes a la taverna, l'esmorzar de les filadores fent safareig i parlant de la seva feina a la fàbrica i també les converses entre l'amo, el mossèn i la dida, criticant el moviment sindicalista. Els actes culminaran amb la sortida de la fàbrica, la inauguració i la cercavila. La fi de festa comptarà amb una ballada de gegants i, tot seguit, el dinar popular. Durant tot el matí, les paradetes dels comerços locals oferiran els seus productes i també es podrà visitar l’exposició de les filadores, a la carretera de Cardona.