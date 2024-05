Detenen tres persones relacionades amb la mort violenta d'un home a Callús el febrer passat

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones relacionades amb la mort violenta de l'home de 28 anys que va aparèixer al costat de la llera del riu Cardener, a Callús, el 13 de febrer. Es tracta de dos homes de 20 i 26 anys i una dona de 53 anys, que han estat detinguts a Manresa i Sant Vicenç de Castellet. La investigació està al càrrec de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Central, que es va posar en marxa després de localitzar el cos de l'home sense vida.

El cadàver es va trobar durant una recerca que van coordinar els Bombers de la Generalitat arran de la denúncia de la desaparició de la víctima per part de la família. Es tracta d'un jove de la província de Tarragona que feia dies que no es comunicava amb els seus familiars, segons va poder saber aquest diari. Els efectius del cos van localitzar la zona on es podria trobar l'home desaparegut a partir del seu dispositiu mòbil, que els va conduir fins als entorns de la llera del riu, a Callús, on finalment van localitzar el cadàver.

En trobar el cos sense vida, els Bombers van alertar els Mossos d'Esquadra i es va activar la comitiva judicial, que va certificar la mort violenta de l'home. En constatar que el cadàver presentava signes de violència, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) va posar en marxa una investigació per esclarir les circumstàncies de la mort. Preguntats per aquest diari, els Mossos han explicat que el cas encara es troba sota secret de sumari. Els detinguts van passar a disposició judicial aquest dijous.