Mor una dona d'uns 80 anys en caure a les vies del tren de mercaderies de Ferrocarrils a Sant Fruitós de Bages

Una dona d'uns 80 anys ha mort aquest divendres al matí en caure a les vies de la línia de mercaderies de Ferrocarrils, a la zona de Sant Fruitós de Bages, sense arribar a ser atropellada pel tren, segons informen els Mossos d'Esquadra.

L'accident ha tingut lloc cap a 3/4 d'11 del matí, pels voltants del Mas de Sant Iscle. Es tracta d'una zona on la gent acostuma a anar a caminar i on les vies del tren són força accessibles des de peu pla. L'accident ha mobilitzat tres dotacions dels Bombers i efectius dels Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències Mèdiques. El personal sanitari ha intentat reanimar la dona, però no han pogut fer res per salvar-li la vida.

Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de l'accident. Testimonis consultats per aquest diari han explicat que la dona volia travessar les vies i, en el moment de fer-ho, ha caigut abans que arribés el tren, que ha aturat la seva marxa per evitar atropellar-la.