Santpedor afegirà dies i residus a la recollida porta a porta

L’Ajuntament de Santpedor ha aprovat la nova licitació del contracte de recollida de residus porta a porta, que hi afegeix les fraccions d’oli vegetal i residu tèxtil. El nou plec també preveu un augment de dies de recollida d’orgànica i envasos. De tres dies de recollida per l’orgànica que es fan actualment, es passarà a 4; i de 2 dies de recollida pels envasos, passarà a haver-n’hi 3.

El nou plec ha rebut llum verda en el ple municipal extraordinari celebrat aquest dijous, que tenia aquest únic punt en l’ordre del dia, i que està previst executar a partir del pròxim mes de setembre, un cop finalitzi el contracte vigent que no té possibilitat de pròrroga. L’equip de govern ha anunciat que convocarà sessions informatives a la ciutadania per a explicar-los els canvis.

Hi haurà cubells nous d’envasos i paper que aniran amb un xip per tal de millorar l’eficiència en la recollida.

Amb el canvi es farà un servei de recollida de 7 fraccions: orgànica, envasos, paper i cartó, resta, tèxtil sanitari (compreses, bolquers…), oli vegetal i residu tèxtil. S’entén per oli vegetal els residus de greix de l’oli que es generen quan es cuina. I s’entén per residu tèxtil domèstic la roba, calçat i altre material com ara roba de la llar, bosses, draps o accessoris generats als habitatges. Una altra novetat en les fraccions és que hi haurà cubells nous d’envasos i paper que aniran amb un xip per tal de millorar l’eficiència en la recollida.

Hi haurà una reorganització de l’horari de recollida de 3 fraccions diàries, reduint a 5 els dies de recollida i amb reforços per activitats comercials. El contracte preveu l’assoliment dels nivells de recollida selectiva de residus i de reciclatge d’acord amb els nous objectius fixats per la Unió Europea.

Es mantenen els serveis de recollida selectiva del mercat setmanal i els esdeveniments, recollida concertada de voluminosos, buidatge de papereres, gestió de l’àrea d’emergència, transport i destinació final dels residus i el servei d’informació ambiental de l’Oficina de Reciclatge. Queden exclosos, com fins ara, el vidre, que es fa a part en els contenidors al carrer, els residus de les indústries o tallers, els de construcció, o els residus tipificats com a tòxics o nocius. L’horari que els veïns i veïnes podran deixar les fraccions al carrer serà el mateix, de 9 a 11 de la nit.

El contracte està valorat en uns 554.000 euros anuals (inclòs el 10% d’IVA), amb un valor total estimat d’uns 2.719.000 euros, i serà de 2 anys amb la possibilitat de pròrroga de fins a 3 anys. Del total de 100 punts a valorar en la licitació, 60 són per a criteris objectius i 40 són judicis de valor. La licitació valora diferents propostes de millora com per exemple l’aportació en papereres multifracció; o una dotació econòmica més gran a campanyes de comunicació.

El dictamen es va aprovar amb 7 vots a favor d’ERC i Sumem x Santpedor i 6 vots en contra del SEAM i la CUP.