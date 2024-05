Les aurores boreals es deixen veure a la Catalunya central: "Mai les havíem vist tan nítides"

La nit d'aquest divendres serà recordada com una de les més màgiques per les aurores boreals que s'han pogut veure des de diferents punts de la Catalunya central i d'arreu del país. El fenomen, propi de les regions polars, s'ha produït per la forta tempesta geomagnètica que es preveu que s'allargui durant tot el cap de setmana.

Les imatges d'un cel tenyit de violeta s'han vist sobretot en llocs foscos i allunyats de la llum elèctrica i sense la presència de núvols. Des de les comarques centrals, han arribat fotografies del santuari Queralt i els Rasos de Peguera, al Berguedà, també de la plana de la Cerdanya o, fins i tot, de les proximitats de Manresa i el Bages.

"Mai les havíem vist tan nítides", explica Toni Guntin, el director de l'Observatori Astronòmic de Castelltallat, un dels llocs on s'ha fet més visible aquest fenomen. Guntin assenyala que les aurores solen veure's en les regions més properes als pols, on el camp magnètic és més potent, però aquesta nit s'han pogut veure a gairebé tot Europa a causa de la intensitat de la tempesta solar que les ha generat. "Ha estat la més forta dels darrers 150 anys", destaca.

El director posa en relleu que les aurores boreals es van poder veure a simple vista i que amb un telèfon mòbil n'hi havia prou per capturar els seus colors. Josep Marcos, un dels astrofotògrafs que sovint acudeixen a l'observatori de Castelltallat per fotografiar nebuloses o galàxies es va trobar amb aquest espectacle i va capturar amb un Iphone 13 els tons vermellosos de les aurores boreals. "El resultat és espectacular", subratlla Guntin.

"Vam veure el moviment les aurores boreals"

Un altre punt de la regió central, a l'Observatori de Pujalt, el fenomen els va agafar per sorpresa. "Estàvem fent una observació del cel quan, de sobte, vam veure que els telescopis reflectien una llum vermella i vam sortir corrents observar el cel", explica el seu director, Josep Maria Llenas. Durant l'observació, diu que els va sorprendre el fet que es pogués veure, fins i tot, el moviment de les aurores boreals, "que s'assimila al d'una cortina que es mou al vent".

Llenas també destaca que l'aurora boreal que es va veure a Catalunya presenta tonalitats vermelloses i, en alguns casos, fins i tot, violetes. "Aquest fet s'explica perquè, des de Catalunya, vam poder veure la part superior de l'aurora boreal, mentre que en altres punts del nord d'Europa, es va veure la part inferior, amb tons més verdosos".

Nova oportunitat aquesta propera nit

La previsió és que la propera nit de dissabte 11 a diumenge 12 de maig la intensitat sigui més baixa, però no es dona per tancat l'esdeveniment. Per tant, podem tornar a viure el fenomen a Catalunya. De fet, aquesta passada matinada la zona del Sol responsable ha generat una nova ejecció d'alta intensitat que podria fregar la Terra en els propers dies.