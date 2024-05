Arrenca el pla alternatiu a l'R4 després del robatori de coure: afectacions, freqüències i canvis que has de conèixer

L'R4, L'R3, l'R7 i l'R1 han arrencat el servei aquest dilluns amb el pla alternatiu establert després de l'avaria provocada pel robatori de cable de diumenge però amb modificacions. Els trens de la línia R4 han començat a arribar a Fabra i Puig com s'havia previst inicialment després que amb l'arrencada del servei aquest dilluns al matí només ho poguessin fer fins a Cerdanyola del Vallès, segons ha informat Renfe. El pla alternatiu ideat arran del robatori de coure d'aquest diumenge a Montcada i Bifurcació contemplava que els trens de l'R4 Nord arribessin a Fabra i Puig però inicialment això no ha estat possible i s'ha hagut d'establir un servei d'autobusos des de Cerdanyola del Vallès. Tècnics d'Adif han continuat treballant en la incidència i cap a les deu del matí s'ha pogut ampliar el trajecte d'aquesta línia fins a Fabra i Puig, des d'on els usuaris poden enllaçar amb el Metro.

A l'R4 Nord, s'insta els viatgers de Manresa, Terrassa i Sabadell a fer servir els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), i als de Montcada a l'R2. Als usuaris de l'R4 Sud se'ls insta a enllaçar amb la línia 1 de Metro i també a la 5 a Cornellà. També s'encamina al Metro als viatgers que amb l'R1 arribin a Badalona, també als que ho facin amb l'R4 Sud.

A l'R3, hi ha servei entre Puigcerdà i Montcada Ripollet, a partir d'allà servei alternatiu per carretera fins a Fabra i Puig, on els viatgers poden continuar amb la línia 1 de Metro.

Pel que fa a l'R7, els usuaris poden viatjar fins a Cerdanyola amb l'R4 i des d'allà s'ha establert un servei d'autobusos fins a l'estació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Una altra alternativa és l'autobús Exprés 3. L'R8, l'R2 sud, l'R2 Nord, l'R11 i els regionals sud són els únics sense afectacions.

D'altra banda, els trens INtercity que circulen per ample convencional faran el servei amb doble tracció -per cap i cua- per evitar moviments en buit a l'àmbit de Barcelona.

Per tal d'informar els passatgers i encaminar-los, Renfe ha reforçat el personal d'informació i atenció al client a les estacions. Així, s'han sol·licitat 46 nous agents de reforç per torn.