La Generalitat reforça el transport en bus des de Manresa i Vic pels problemes de Renfe a l'R3 i R4

El departament de Territori mantindrà demà, dimarts, els autobusos de reforç en prop d’una desena de línies interurbanes i els reforços en les línies metropolitanes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a causa de l’augment de la demanda provocat per l’avaria d’aquest diumenge a la xarxa de Rodalies de Catalunya. En la reunió del comitè de crisi celebrada aquest dilluns a la tarda, l’operador Renfe ha comunicat que les mesures alternatives s’han de mantenir ja que l’avaria encara no està resolta, sobretot pel que fa a Montcada Bifurcació, que afecta directament les línies de tren de la Catalunya central, tant la R3 (Barcelona-Puigcerdà) com la R4 nord (Barcelona-Manresa).

En el cas dels autobusos interurbans, les línies reforçades son l’exprés.cat e12Vic-Barcelona, l’exprés.cat e3 Barcelona-UAB, l’exprés.cat e22 Manresa-Barcelona, la línia 400 Granollers-Barcelona, la línia 455 Torelló-Vic, la línia 320 Mollet-Barcelona, la línia 603 Blanes-Barcelona i la línia 201 Santa Perpètua-Barcelona, que han vist augmentar avui els seus usuaris una mitjana del 10%. El departament continua monitoritzant les línies interurbanes per a destinar-hi més reforços en cas que sigui necessari, però recorda que el transport ferroviari és considerat d’alta capacitat i el viari, no. Això vol dir que en un tren hi caben entre 500 i 1.000 passatgers mentre que en un autocar poc més de 60.

FGC també mantindrà l’operatiu extraordinari que ha posat en marxa avui. En aquest operatiu s’ha registrat un augment d’usuaris del 5% a la línia Barcelona – Vallès i d’un 2% a la línia Llobregat Anoia, mentre que l’augment a les estacions de Terrassa i Sabadell ha arribat al 15%.

L’operatiu de FGC consisteix en perllongar el servei de l’hora punta a la línia del Vallès més enllà del seu horari habitual, les 9:30 h, amb un tren cada 5 minuts per Terrassa i Sabadell i un cada 2,5 minuts per Sant Cugat. A la tarda, Ferrocarrils també ha augmentat les circulacions per facilitar el retorn de les persones usuàries. Amés, el servei entre Barcelona i Martorell s’ha reforçat amb trens que han doblat la seva capacitat, amb sis cotxes. Ferrocarrils també ha reforçat el personal a les estacions de Sabadell Nord, Terrassa Estació del Nord i Martorell Central per millorar la fluïdesa en els accessos a estacions i andanes i per donar assessorament a les persones usuàries.

D’altra banda, en la reunió d’aquest dilluns, el representants dels Govern han tornat a reclamar a Adif una auditoria independent específica sobre les causes de l’incident i una altra sobre l’estat actual de les xarxa de Rodalies, com ja preveu el traspàs integral.