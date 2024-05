Sant Fruitós de Bages dóna valor a l'albergínia blanca

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages treballa des de fa anys per la recuperació del cultiu de l'albergínia blanca, una varietat d'aquesta hortalissa que sempre havia format part del rebost de la majoria de les llars del Bages, però que havia anat desapareixent. Per tal de donar valor a aquest producte, el consistori centrarà la primera edició del Mercat de la Terra, que tindrà lloc el pròxim dissabte 18 de maig, entorn aquest producte.

De 2/4 de 10 del matí a la 1 del migdia, els visitants al mercat podran recollir 1 planter d’albergínia blanca, fins a esgotar existències. A partir de 2/4 de 10 del matí, es presentarà en el marc del mercat el projecte de recuperació d’aquest vegetal, i a les 11 del matí i a les 12 del migdia, es realitzarà el taller adreçat al públic familiar «Plantem una albergínia» on s’aprendrà a tenir cura de la planta i altres recursos didàctics sobre la importància de menjar productes de temporada i s’explicarà que són les varietats locals i perquè és important conservar-les.

Des de fa anys el consistori reparteix planter de forma gratuïta durant el mes de maig per tal de potenciar-ne la recuperació. En aquesta edició, el repartiment es fa coincidir amb la primera edició del marc del Mercat de la Terra, on es faran activitats paral·leles entorn aquesta varietat, amb l'explicació del projecte de recuperació i tallers de treball per a la mainada per aprendre a tenir cura d'aquest cultiu.

Els hortolans del municipi podran encarregar prèviament el planter, fins a un màxim de 10 unitats, al correu electrònic sfb.promocio.econom@santfruitos.cat i també per telèfon al 938789702 i recollir-lo en l’horari indicat.