Sant Vicenç inicia les obres de reurbanització del carrer Armengol

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha iniciat aquesta setmana els treballs per a la reforma del carrer Armengol, en el tram comprès entre els carrers Dr. Trias i Av. Secretari Canal. Es tracta d’unes obres que permetran millorar-ne l'accessibilitat, seguretat i instal·lacions que hi passen com la xarxa d’aigua. Es preveu que els treballs s’allarguin durant sis setmanes.

L’actuació consistirà a realitzar una plataforma de pavimentació nova a tot l’àmbit -tant de voreres com asfaltat-, mantenint els aparcaments actuals entre els carrers Dr. Trias i Berguedà, amb vorera més ample i amb arbrat en el tram entre el carrer Berguedà i l’Av. Secretari Canal, on es millorarà la comunicació entre vials per mitjà d’una rampa. La regidora de Via pública, Carme Jiménez, ha explicat que «aquesta obra era molt necessària, ja que permetrà millorar l’accessibilitat i l’aspecte de la zona».

Afectacions de mobilitat

Durant la intervenció a la via, que té una durada prevista de sis setmanes, es preveuen algunes afectacions en la mobilitat a la zona. En aquest sentit, d’una banda, el carrer del Berguedà i de l'Enginyer Llansó modificaran el sentit de circulació. De l’altra, els veïns del carrer Armengol podran accedir a peu als immobles en tot moment, però amb vehicle només es podrà accedir als garatges en horari de les 6 de la tarda a les 8 del matí.