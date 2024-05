El Parc Natural de Montserrat registra una mitjana de dos rescats a la setmana

Els Bombers de la Generalitat van dur a terme durant el 2023 un total de 94 rescats i salvaments al Parc Natural de Montserrat, el que representa gairebé dues actuacions per setmana. Respecte a l'any anterior, el nombre de serveis va créixer un 16% més, ja que el 2022 hi va haver 81 actuacions. El cos atribueix aquesta xifra a l'increment del nombre de visitants al Parc Natural, amb 585.577 usuaris el 2023, unes 62.000 persones més que el 2022.

La majoria de les actuacions dels Bombers van ser per rescats, un 62% del total. Els rescats són totes aquelles operacions d'assistència a persones accidentades que no poden continuar, a persones que s'han perdut i han anat a parar en una canal, persones que estan en un lloc on no poden progressar o persones finades. D'altra banda, les recerques van representar un 38% sobre el total. Inclouen totes aquelles actuacions per persones perdudes o extraviades o escaladors que no troben els ràpels de baixada o el camí de tornada. De les 35 recerques que es van fer, 6 d'elles es van poder resoldre telefònicament.

Pel que fa al tipus d'activitat, el senderisme va concentrar la majoria de les actuacions, un 65% del total. Les zones amb més incidència d'aquesta activitat són el camí de Monistrol al Monestir, la zona dels Gorros i la Roca Foradada. També destaquen els rescats d'escaladors, que suposen un 18% del total d'actuacions. Dels 17 serveis que hi va haver en aquest àmbit, 15 actuacions van ser en via llarga i 2 en via esportiva. La zona dels Gorros i la Miranda de Can Jorba són les zones amb més incidència. També es van rescatar cinc persones en canals equipades, tres visitants, dos voladors en parapent, un corredor, un caçador i dos animals.

Els Bombers també informen que es van registrar 32 falses alarmes durant el 2023. Alguns dels casos van ser perquè es van veure llums a la muntanya i es desconeixia si algú tenia algun problema, per familiars que no havien arribat a casa i van aparèixer mentre es feien gestions o per escaladors que es trobaven amb dificultats, però, finalment, les van resoldre sols.

Altres dades rellevants que aporta el cos indiquen que el migdia és la franja horària que concentra més actuacions, una quinzena, que el desembre va ser el mes amb més incidència i que durant els caps de setmana es van fer el 40,4% de les actuacions. L'helicòpter es va utilitzar en 46 serveis, que representen el 46% dels rescats.

