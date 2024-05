La Festa de la Sal de Cardona s’internacionalitza amb Wielieczka com a vila convidada

Cardona ho té tot a punt per a una nova edició de la Festa de la Sal que tindrà lloc el cap de setmana de l’1 i 2 de juny i que enguany tindrà Wielieczka (Polònia) com a vila convidada. L’objectiu de la festa és celebrar els orígens històrics de la vila i promocionar-la a través de la sal com a fil conductor. Com a novetat, aquest any es rememora el Dret d’aimines, recollit a la Carta de Poblament atorgada a Cardona pel comte Borrell II i que recull el dret dels veïns de la vila a quedar-se amb la sal que els dijous podien arrencar del salí amb unes mesures anomenades establertes (aimines). Per commemorar-ho, es repartiran gratuïtament i de forma simbòlica uns saquets de sal cardonina després de l’acte institucional.

Fa tres anys es va fer un canvi de plantejament, passant de la popular Fira Medieval a la Festa de la Sal, al voltant de tres eixos: el patrimoni, la cultura i la gastronomia, amb una programació pensada per a tots els públics.

Com es deia, enguany la població convidada serà Wielieczka. Les seves mines de sal es troben a l'àrea metropolitana de Cracòvia i són patrimoni de la humanitat per la Unesco. Han estat explotades sense interrupció des del segle XIII, i encara avui dia segueixen produint sal de taula. La seva profunditat és de 327 metres i la seva llargària supera els 300 quilòmetres. Reben el sobrenom de la catedral subterrània de la sal de Polònia. L’1 de juny al migdia s’inaugurarà una exposició al Parc Cultural de la Muntanya de Sal sobre el jaciment i les mines de sal polonesa de Wielieczka que serà visitable fins a l’octubre.

El Dret d’aimines pren protagonisme com a valor històric de la vila

A les set del vespre, l’Auditori Valentí Fuster acollirà una conferència-sessió científica amb la participació del Geoparc de la Catalunya Central i l’Institut de Recerques envers la Cultura al voltant de la geologia i l’arqueologia de la sal a la localitat polonesa.

Durant tot el cap de setmana, Wielieczka tindrà un estand propi, a la plaça de la Fira, de promoció del Museu de la Sal de la localitat i activitats diverses, així com la venda de la seva pròpia sal.

La Sal de Cardona també serà protagonista i es podrà adquirir pel consum humà a l’estand de la Fundació Cardona Històrica.

Una extensa i variada programació

El tret de sortida de la programació cultural i festiva serà el dissabte, 1 de juny. A les deu del matí es farà, a la Vall Salina, una ruta amb marxa nòrdica i senderisme. Seguidament, a les dotze del migdia, un quintet de músics de jazz, MiratJazz de Nova Orleans, farà un recorregut itinerant musical pel centre històric.

De cara a la tarda, hi haurà una cercavila i ballada de Gegants a càrrec de Geganters i Grallers de Cardona, una visita adreçada a la mainada al Museu de Sal Josep Arnau, una conferència a la parròquia sobre La muntanya de Sal de Cardona en l’imaginari romà i altres propostes festives de circ, teatre i música itinerant. Ja al vespre i nit, a partir de les 9, La Percuteria amenitzarà una batucada pel centre històric i que donarà pas als concerts de La Troupe i DJ Jero, a la Fira de Baix.

En l’eix de patrimoni, tant al matí (2/4 de 12 del migdia) com a la tarda (2/4 de 6 de la tarda), s’oferirà una visita guiada al casal Graells que comptarà amb un tast de vins de la DO Pla de Bages amb les explicacions de la sommelier Anna Castillo. Per aquesta activitat, que té un preu de 10 euros, caldrà comprar tiquet a cardonaturisme.cat.

Els actes de diumenge

De cara a diumenge, 2 de juny, se celebrarà l’acte institucional de lliurament del Saler d’Or i la moneda de pagament del Dret d’aimines i que comptarà, seguidament, amb la representació del dret d’aimines a càrrec d’Udurae amb l’espectacle ‘Ai, mina’ a la Fira de Baix.

Al migdia, a la plaça del Mercat, hi haurà un espai gastronòmic de degustació de còctels, vins del territori i tapes amb producte local cardoní i un concert-vermut a càrrec del grup Casiotone’s Brothers. Al centre històric, i de manera itinerant, hi haurà un espectacle de teatre i una visita guiada per entendre el vincle de la vila amb la sal.

De cara a la tarda, i com a cloenda de la festa, l’Escola de Música Musicant oferirà un concert a la Fira de Baix, seguit d’un espectacle de màgia a càrrec de Màgic Pol, a la plaça Mercat, i que acabarà amb un concert de Zebrass a la Fira de Baix.

Comerç i gastronomia al carrer

A més, durant tot el cap de setmana s’habilitaran dues tasques a càrrec de les penyes Barreres i La Corneta a la Fira de Baix. També els comerciants locals trauran parada als carrers del centre històric, i al passeig de la Fira hi haurà diverses parades d’artesania de diferents sectors.

L’alcalde, Ferran Estruch, ha destacat l’aposta per estendre la Festa de la Sal «a un nivell internacional», referent a la vila convidada de Polònia, històricament vinculada a l’explotació de la sal, i ha remarcat l’espai gastronòmic que «promociona i potencia el producte local i de proximitat».

El director de la Fundació Cardona Històrica, Francesc Ponsa, ha destacat «el treball conjunt a l’hora de potenciar el relat de la sal com a marca turística, gastronòmica i cultural de Cardona». Així mateix, ha reivindicat la qualitat de la Sal de Cardona com a producte gourmet: «Ens estem posicionant al mateix nivell que les sals de Wielieczka (Polònia) i Añana (Euskadi), presents a les darreres edicions de la Festa de la Sal».