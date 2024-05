L’església de la Bauma de Castellbell recupera les misses regulars després de 30 anys

L’església modernista de la Sagrada Família de la Bauma, a Castellbell i el Vilar, tornarà a acollir missa aquest diumenge de Pentecosta, després de tres dècades sense tenir celebracions regulars. El temple, que fins ara només feia oficis religiosos de manera esporàdica per a alguna defunció o noces, tornarà a fer missa «almenys un cop al mes». L’església, que amb els anys s’havia anat deteriorant, es troba en ple procés de rehabilitació i aquest estiu acollirà els treballs per completar la restauració dels vitralls.

Les misses tornaran a partir d’aquest diumenge a l'església de La Bauma gràcies a un acord entre l’Associació Amics de l’Església de La Bauma i la parròquia de Santa Maria del Vilar. El 1993 van deixar de celebrar-se misses de forma regular a causa del mal estat de conservació del temple, que aquest diumenge, a les 10 del matí, tornarà a obrir les portes per oficiar una missa. Amb la recuperació dels oficis, l’associació que vetlla pel patrimoni cultural del municipi vol «revitalitzar el barri que es troba abandonat». La intenció de l’entitat, amb la col·laboració de la parròquia, «és fer missa almenys una vegada al mes», mentre les obres que es van fent al temple ho permetin. Asseguren que «l’església estiva tancada i no es feia missa per un problema estructural» del temple que fins que no es va fer la coberta nova «no estava en condicions».

Restauració dels vitralls

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar està impulsant des de fa uns anys el procés de restauració de l’església modernista de la Sagrada Família de la Bauma. A través de fons propis i del finançament de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, ha executat un programa de rehabilitació important del temple pel que fa als elements estructurals. Ara es troba immers en la segona fase dels treballs, que està centrada en la restauració dels vitralls, dels quals ja se’n va restaurar un primer grup, com són els cinc que hi ha a l’absis i els que conformen la rosassa, que es va fer tota nova.

Ara, el consistori està pendent de licitar els treballs per restaurar els que hi ha situats als dos laterals de la nau central, dotze dels quals són a la part inferior de la paret, i n’hi ha sis més, de triple arcada, a les parts superiors. Els treballs, que es preveu que es realitzin a l’estiu, estarien enllestits de cara a la tardor. L’obra tindrà un cost de 238.708 euros, en part finançats amb aportacions de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona amb què ja compta l’Ajuntament, que hi posarà la part restant. Un cop començades les obres, és previst que la seva execució s’allargui uns quatre mesos.

Amb aquesta actuació es donarà per finalitzada la segona fase de les obres de restauració de l’església de la Sagrada Família de la Bauma, de la qual l’Ajuntament té cedit l’ús, i que s’ha de transformar en un espai que també pugui acollir esdeveniments socials i culturals. Abans, però, encara caldran noves intervencions per acabar d’adequar les instal·lacions, i la decoració i el repintat interior, així com la seva sonorització i il·luminació, i altres possibles millores d’acord amb el pla director que està elaborant l’arquitecte Pere Santamaria.

Subscriu-te per seguir llegint