Sant Fruitós protegeix Can Figueras de les successives bretolades que pateix la finca

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha instal·lat un tancat perimetral al voltant de l’emblemàtica casa de Can Figueras per protegir-la «del nombre reiterat de bretolades» que darrerament hi ha al municipi, i que també afecten aquesta finca. L’alcalde, Joan Carles Batanés, ha explicat que es tracta d’una mesura provisional perquè de cara a la tardor ja hi ha prevista una actuació més contundent que també inclourà càmeres de videovigilància.

Darrerament, s’ha detectat un augment de l’incivisme al poble que també ha arribat a Can Figueras en forma de grafits i pintades en parets de la casa, i s’hi ha fet «algun botellot» al porxo. Fins ara no s’ha anat més enllà d’això, però l’Ajuntament tem que sense cap protecció «algun dia algú no acabés entrant dins l’edifici», malgrat que té instal·lat un sistema d’alarma, sosté Batanés. I és que, a banda del que pugui contenir al seu interior, aquesta finca té un valor afegit com a element protegit i de rellevància històrica i arquitectònica, tenint en compte que va ser l'habitatge i lloc de treball de l’il·lustre pintor Alfred Figueras. Precisament, l’Ajuntament va adquirir part de la finca l’any 2019 als familiars de l’artista per poder-la obrir a la ciutadania mitjançant la seva futura adequació com a casa museu on s’expliqui la vida i l’obra del pintor.

Batanés assegura que, independentment de les últimes incidències d’incivisme, quan el grup de Gent fent Poble va recuperar el govern el mes de juny passat ja es va proposar d’instal·lar un tancat al voltant de la casa per protegir-la, «i ara, el que hem fet és avançar-nos a allò amb una mesura provisional» fins que a la tardor ja es disposi del pressupost per fer el tancat definitiu, que ja s’està dissenyant. Se situarà «a una distància d’entre 3 i 5 metres al voltant de la casa», i inclourà una porta d’accés amb clau i quatre càmeres de videovigilància, explica l’alcalde.

El projecte de reforma, enguany

La finca de Can Figueras, de 10.441 metres quadrats, és situada a l’avinguda Sant Joan de Sant Fruitós i està integrada dins l’àmbit del parc del Bosquet. Des que l’any 2019 l’Ajuntament en va adquirir una part que inclou la casa, s’ha obert al públic l’espai exterior, que s’ha condicionat com una ampliació del parc del Bosquet i s’hi ha instal·lat un jardí de papallones.

Ara queda pendent adequar la casa com a espai museístic dedicat a l’artista, però abans, es volia conèixer el seu valor arquitectònic i l’evolució constructiva, davant la possibilitat que el seu disseny hagués estat obra de l’arquitecte Le Corbusier, un dels principals representants de l’arquitectura moderna, i amb qui Figueras tenia una gran amistat. Per això, l’anterior equip de govern va encarregar un estudi exhaustiu a un catedràtic de l’UPC, que l’actual executiu preveu fer públic properament per exposar-ne les conclusions.

A partir d’aquí, l’Ajuntament vol encarregar aquest mateix any el projecte de reforma de l’edifici d’acord amb els resultats de l’estudi, «perquè volem recuperar-lo en el format que tenia quan Figueras hi vivia i hi treballava», explica Batanés. I és que, ja d’entrada, se sap que la casa no es va acabar tal com està dibuixada en els plànols originals, sinó que hi va haver diversos afegits i ampliacions. Ara, «l’estudi ens dirà quines parts s’han de treure i quant pot costar la reforma», afegeix l’alcalde, i en funció d’això es començaran a buscar recursos i subvencions per a la seva adequació i posterior museïtzació.

