Castellbell i el Vilar torna a la resistència del Trienni Liberal a través de l’heroi del poble

Castellbell i el Vilar és encara un poble de resistents. És un fet que ha quedat demostrat en la participació local que ha tingut la Festa dels Resistents que ha començat avui al nucli del Vilar amb la representació històrica de les peripècies de Mansuet Boxó, un dels líders de la insurrecció del Trienni Liberal, considerat heroi per alguns i bandit per d'altres.

Una de les novetats d'enguany ha estat el canvi d'ubicació del mercat, que s'ha concentrat darrere l'església del Vilar en lloc d'estar repartit al llarg del recorregut de la representació històrica, que com és habitual, ha passat pels punts més emblemàtics de la Vila. L'espai dels petits resistents també s'ha mogut a l'entrada de la vila.

Tota la recreació històrica estava ambientada amb música i efectes especials, en alguna escena de guerra fins i tot apareixia un fum negre que posava en situació a tot el públic. Tot i que l'espectacle no canviï massa d'un any per l'altre, la gent de Castellbell gaudeix molt de Resistents, com Mònica Morales, que hi ha anat aquest matí de públic i deia que "fa que sigui un poble més cohesionat i participatiu".

Unes 100 persones del poble han participat en el teatre, segons la regidora de cultura i turisme, Núria Martorell. L'any passat es van fer quatre passis i van trobar que la gent estava massa condensada, per això van decidir que aquest any se'n fessin sis. La idea del consistori és "arribar a les 400 persones als passis de la tarda". L'any passat es va arribar al miler d'espectadors entre totes les obres i aquest any s'espera igualar o superar aquesta fita.

Martorell subratlla que en aquesta edició "des de l'Ajuntament hem fet una aposta perquè la gent es quedi després de la representació". Considera que la Festa dels Resistents "busca cobrir el triangle entre la cultura, el turisme i la promoció econòmica del municipi".

L'any passat l'espectacle va comptar amb la participació de l'Esbart Dansaire Santvicentí, però aquest any no ha calgut perquè segons Martorell, "molta gent de Castellbell estava interessada a participar i gairebé tots els participants són del poble".