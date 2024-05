Castellgalí construirà una planta per tractar l’aigua que capta de pous i millorar-ne la qualitat

L’Ajuntament de Castellgalí millorarà la qualitat de l’aigua de boca que capta dels sis pous que hi ha al municipi i que dona servei als domicilis amb la construcció d’una planta que la tractarà i la mineralitzarà abans de ser distribuïda. Les previsions són que estigui en funcionament a mitjans del 2025.

Es tracta d’una planta d’osmosi inversa que incorpora un dipòsit de salmorra, mitjançant el qual es podran retenir els elements de rebuig que contingui aquesta aigua i després abocar-los a la xarxa de clavegueram diluïts amb les aigües residuals. I és que la captació d’aigua a Castellgalí es fa directament a través de pous, alguns d’un centenar de metres de profunditat ubicats en diversos punts abans que s’ajuntin els rius Cardener i Llobregat. «Són aigües que compleixen perfectament els paràmetres sanitaris», assegura l’alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, però admet que, per la seva procedència, a vegades porten nitrats o altres components químics, i d’aquesta manera «evitarem episodis de possibles ensurts vinculats als paràmetres de l’aigua, i en millorarem la qualitat».

I és que, aquest nou sistema permetrà que el dipòsit que incorpora la planta retingui aquests components de calç, nitrats, sulfats o clorurs..., mitjançant unes membranes i d’aquesta manera l’aigua de boca quedarà neta d’aquests elements, tot i que passarà per un procés de mineralització abans de ser distribuïda.

La futura planta d’osmosi inversa es construirà en uns terrenys municipals situats prop dels pous, on hi havia hagut una antiga estació ja en desús, també abans de la confluència entre els dos rius. L’Ajuntament ja disposa d’ajuts per part de l’Agència Catalana de l’Aigua i també de la Diputació de Barcelona per construir aquesta infraestructura, amb els quals preveu cobrir pràcticament la totalitat del cost de l’obra, segons ha apuntat l’alcalde. La intenció és «tenir-la acabada i executada cap a la meitat del 2025», afegeix Gimeno.