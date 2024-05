Un intern de Lledoners s'enfronta a 17 anys de presó per incendiar una cel·la

Un intern de Lledoners s'enfronta a disset anys de presó acusat de provocar un incendi a la cel·la que compartia amb un altre pres. El foc va calcinar les lliteres i va deixar ferits de consideració el company de cel·la i els sis funcionaris que van intervenir en l'incident. La Fiscalia l'acusa d'un delicte d'incendi amb greu risc per a la vida i la integritat de les persones. El judici se celebrarà aquest dimarts 28 de maig a l'Audiència de Barcelona.

L'incident va tenir lloc el 19 de novembre del 2019, sobre 2/4 de vuit del matí, quan l'intern es trobava a la seva cel·la, amb el seu company, i amb un encenedor va calar foc als coixins i a les mantes de la llitera, que es van encendre ràpidament. El fiscal posa en relleu el fet que l'intern va fer aquesta acció "sent plenament coneixedor" que podia posar en risc la vida del seu company de cel·la.

Quan van arribar els funcionaris equipats per evitar el foc, no van poder obrir la porta, ja que s'havia danyat pel mateix incendi, i van haver d'utilitzar una palanca per poder-la obrir, accedir a la cel·la i treure els dos interns de dins.

En el seu escrit d'acusació, el fiscal relata que les lliteres van quedar completament calcinades, així com els coixins i la roba que hi havia sobre el llit. El fum també va deixar el sostre i les parets ennegrides. Un informe pericial ha quantificat els danys de la cel·la en 3.991,50 euros que la Generalitat de Catalunya reclama.

A més, l'incendi va deixar lesions al company de cel·la de l'acusat i als sis funcionaris que van actuar en l'incident, consistents principalment en la inhalació de fum i en les contusions de la mateixa fugida pel foc. El fiscal insisteix que l'incident hauria pogut deixar ferides greus als implicats i acusa l'intern d'actuar sense tenir en compte els perjudicis que podia provocar a la resta.

La Fiscalia assenyala que els fets són constitutius d'un delicte d'incendi amb greu risc per a la vida i la integritat de les persones i procedeix a demanar una pena de disset anys de presó per a l'acusat. Així mateix, demana que indemnitzi la Generalitat de Catalunya pels danys causats a la cel·la amb 4.103, 72 euros i que compensi als afectats pel fum amb un total de 780 euros.

