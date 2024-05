Salut trasllada el servei de pediatria de Sant Fruitós per començar el nou CAP

El departament de Salut ha fet efectiu aquesta setmana el trasllat del servei de pediatria, la llevadora i la treballadora social de Sant Fruitós de Bages, que és el primer pas perquè es puguin iniciar les obres perquè el municipi disposi d’un nou centre d’assistència primària. Des d’ara, aquest servei s’atén en un espai habilitat als baixos del número 32 del carrer Jacint Verdaguer, a uns metres de l’antiga biblioteca on s’oferia aquest fins a la setmana passada. Es tracta d’un espai provisional que ha cedit l’Ajuntament de Sant Fruitós per tal que, d’aquesta manera, es desocupés l’antiga biblioteca. Així, amb aquest edifici lliure, es podran començar a executar els treballs per reformar l’edifici i convertir-lo en un nou CAP ampliat. Un projecte que permetrà fer realitat un objectiu essencial que es persegueix des de fa anys, el d’unificar uns serveis assistencials que fins ara estan dividits en diferents ubicacions al municipi.

Un futur equipament amb el doble d'espai

Segons han concretat fonts del departament, les obres començaran ja aquest pròxim mes de juny i tenen un pressupost d’uns tres milions d’euros. És previst que durin un any i mig perquè transformaran l’actual edifici en un espai assistencial modern i amb molta més superfície. De fet, el projecte preveu l’ampliació cap a un solar adjacent, la qual cosa permetrà duplicar la capacitat del nou centre. L’antiga biblioteca és un edifici de dues plantes de 500 metres quadrats cadascuna i amb l’ampliació es guanyaran mil metres quadrats més.

A partir d’aquest dimecres, 29 de maig, s'iniciaran els treballs d'implantació, previs a l'inici de les obres. Per aquest motiu, la meitat de l'aparcament ubicat al solar de l'antiga fàbrica Bertran i Serra quedarà restringit a l'estacionament de vehicles i tampoc es podrà estacionar al carrer Jacint Verdaguer, en el tram de davant de l'antiga biblioteca. Les àrees de contenidors i les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda i per als vehicles del centre d'atenció primària es reubicaran en zones properes. Totes aquestes modificacions estaran degudament senyalitzades a la via pública.

Imatge virtual de l'interior del futur equipament / ARXIU/AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

El nou centre disposarà d’una àrea d’atenció no programada a la planta baixa així com espais d’atenció a l’usuari i consulta de pediatria amb la seva infermeria a aquesta mateixa planta. A la primera planta hi haurà 4 consultes de medicina general i 4 més d’infermeria així com espais polivalents amb sales de consulta d’odontologia i d’atenció a la dona. I es reserva la tercera planta per a qüestions tècniques. Està pensat perquè el CAP tingui una estructura amable amb dos cels oberts a l’interior que permetran disposar de llum natural.

La gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Alba Oms, ha destacat que «el trasllat ens permet posar fil a l’agulla en la construcció del nou centre. Un equipament més ampli que ens permetrà els professionals treballar en millors condicions i oferir una atenció més amable a la ciutadania. El nou centre estarà ben equipat, serà funcional i el que és més important, permetrà concentrar els serveis assistencials en aquest espai».

Alhora, l’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, també celebra l’inici d’aquestes obres tan esperades i que donaran lloc a poder disposar de «l’edifici que necessita el nostre municipi» i també s’ha mostrat satisfet de poder col·laborar amb el Departament de Salut amb la cessió de l’espai provisional pel CAP de pediatria.

Subscriu-te per seguir llegint