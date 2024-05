Sant Fruitós començarà a implantar els contenidors tancats a final d’any

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages treballa per fer un canvi de model en la gestió de residus, que implica ampliar a tot el nucli urbà els contenidors amb control d’accés, que ja té en marxa als barris de la Rosaleda i Torroella de Baix. En el cas de les urbanitzacions de Pineda de Bages i les Brucardes, es preveu que el porta a porta, amb el qual ja es recull l’orgànica i el rebuig, s’ampliï a totes les fraccions. Ara, el consistori ha tret a concurs el nou servei de recollida de deixalles i neteja de la via pública amb la previsió que es pugui adjudicar cap a final d’any i es comencin a implementar els canvis.

Sant Fruitós començarà cap a final d’any el procés per canviar de model de recollida de residus amb contenidors convencionals cap a sistemes més eficients. D’una banda, ampliarà a tot el nucli urbà els contenidors amb control d’accés a través d’una targeta (rebuig i orgànica), el que es coneix com a contenidors tancats, que ja té implantats des del 2018 als barris de la Rosaleda i Torroella de Baix. De l’altra, a les urbanitzacions de Pineda de Bages i les Brucardes s’ampliarà la recollida porta a porta a les cinc fraccions (ara es recull d’aquesta manera l’orgànica i el rebuig), amb la qual cosa es retirarien els contenidors del carrer.

El servei surt a concurs

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ja té en marxa el procediment de contractació del servei de recollida de deixalles i neteja de la via pública, que és, segons fonts municipals «una de les més destacades del municipi, tant per la importància del servei que presta com per l’import que suposa per l’erari municipal». Concretament, el servei que s’ha posat a concurs públic és el de recollida i transport de residus sòlids, la neteja de la via pública, el subministrament dels contenidors, i els seus corresponents equips de lectura de targetes, i com a novetat, un servei d’inspecció i control del contracte del servei.

Segons han informat des del consistori, aquesta novetat suposa que «el servei serà sotmès a una inspecció i control de qualitat que, de forma mensual, auditarà que l’empresa contractada presta els serveis amb el grau més gran de qualitat possible». En aquest sentit, s’establirà un control d’efectivitat, controlant tant la presència i composició dels equips, com la prestació efectiva del servei. Els resultats d’aquests controls s’analitzaran mensualment i tindran una repercussió directa en la facturació mensual.

La licitació contempla un període de vigència de tres anys, prorrogables a cinc. En total, si s’executen els cinc anys de vigència, el preu de la licitació serà de 6.378.000 d’euros. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al pròxim 3 de juny. El consistori treballa amb la idea que, si no sorgeix cap entrebanc, el novembre ja estigui adjudicat i que la nova empresa ja pugui començar a posar en marxa la implantació del nou servei, que suposarà l’adquisició de nous vehicles i el canvi de tots els contenidors del municipi, un total de 340, dels quals 140 tindran el sistema d’identificació de l’usuari, per a resta i orgànica.

El model de contenidors tancats, que ja apliquen nombrosos municipis del Bages, es va posar en funcionament el 2018 com a prova pilot en tres entorns diferents de la comarca: a Balsareny (urbà), Rajadell (rural) i als barris santfruitosencs de Torroella de Baix i la Rosaleda (residencial).

Un poble amb tres sistemes

A Sant Fruitós de Bages conviuen actualment tres sistemes de recollida de residus: al nucli urbà es fa a través dels contenidors convencionals, els barris de la Rosaleda i Torroella de Baix amb contenidors tancats i les urbanitzacions de Pineda de Bages i les Brucardes tenen un sistema mixt de porta a porta (orgànica i rebuig) i contenidors (envasos, paper i vidre).