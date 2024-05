Santpedor obrirà aquest dissabte les piscines municipals

El pròxim dissabte 1 de juny, s’obriran les portes de les piscines municipals de Santpedor. D’aquesta manera, s’amplia una setmana el calendari d’obertura de l’equipament, tenint en compte la pujada de temperatures pel canvi climàtic. Les piscines tancaran l’11 de setembre.

L’horari d’obertura de les instal·lacions serà de 10 del matí a 8 del vespre i l’aforament de la piscina es podrà seguir des de la pàgina web de l’Ajuntament. Els abonaments mantenen els preus d’anys anteriors. De 4 a 16 anys val 25 euros, de 17 a 65 anys, 35 i per als majors de 65 anys el cost és de 14 euros. També hi ha un abonament de final de temporada (agost-setembre) que val 15 euros de 4 a 16 anys i 25 per als majors de 16. L’expedició del carnet costa 3,5 euros.

L’entrada d’un dia els diumenges i festius costa 3,6 euros de 4 a 16 anys i 6 per als de més de 16. Els dies feiners (de dilluns a dissabte) de 4 a 16 anys val 3 euros i els majors de 16 anys en paguen 4,20. Els menors de 4 anys tenen entrada gratuïta.