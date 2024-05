Santpedor organitza una visita guiada pel voltant de La Guinarda

La regidoria de Turisme de Santpedor organitza una passejada pels voltants de La Guinarda pel pròxim dissabte 1 de juny, per conèixer l’única vinya que hi ha actualment al terme de Santpedor. La iniciativa és un dels actes programats en el marc de la Fira del Vi del Bages.

Es tracta d’un recorregut d’uns 5 km fins al racó de la Costa de la Vila, on hi ha plantats els ceps joves del projecte la Guinarda. A continuació, la caminada seguirà pel bosc per observar diferents exemples de barraques i murs de pedra seca i conèixer la diversitat vegetal sorgida en un indret on fins fa poc més d’un segle hi havia hagut vinya. La Passejada anirà a càrrec d’Enric Claret, Jaume Illa i Mireia Vila i inclou una copa de vi.

Se sortirà de l’aparcament del cementiri a les 10 del matí i tindrà una durada d’unes quatre hores. La visita té un cost de 5 euros i les entrades es poden comprar a través del web de Fira ViBa. (www.firaviba.cat/programa/)

La visita no és accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

La Fira del Vi del Bages arriba aquest any a la setena edició amb la voluntat de consolidar-se i créixer per continuar la tasca de difusió de la cultura del vi de la comarca i dinamitzar-la.

La fira, que se celebrarà del 25 de maig al 3 de juny a diversos espais de Manresa i el Bages, comptarà amb una àmplia i variada programació que inclourà la Nit de Picapolls i la Fira ViBa com a motors de l’esdeveniment, i amb una quarantena d’activitats paral·leles relacionades amb el vi que es duran a terme al llarg de deu dies. Aquest any, la Fira ViBa reforçarà la programació artística amb espectacles de primer nivell.