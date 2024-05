Artés i Calders tindran a final d’any una connexió més directa segura

Fer el trajecte per la carretera B-431 entre Artés i Calders serà més curt i més segur a final d’any, un cop s’hagi completat les obres que ja s’han iniciat per executar el projecte de millora del tram més sinuós d’aquesta via. Es tracta d’una intervenció amb un pressupost de 4,8 milions d’euros que té per objectiu principal afavorir la seguretat viària i la comoditat en la conducció en un traçat actualment complicat, sobretot els mesos d’hivern.

La consellera de Territori, Ester Capella, ha visitat aquest dijous a la tarda el punt d’inici de les obres, que ja es comencen a fer clarament visibles pel moviment de terres que s’ha iniciat al voltant de la via per guanyar el nou espai necessari per materialitzar el projecte en aquest tram de via.

El tram on s’actua té una longitud d’1,2 quilòmetres. Comença passat el nucli urbà d’Artés i finalitza a l’altura de la urbanització Vista Pirineu, just abans del límit comarcal entre el Bages i el Moianès. Aquest tram té una intensitat de trànsit de 2.600 vehicles diaris.

Per tal de millorar el traçat de la via actual i afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció, s’eixamplarà la calçada, que actualment varia entre els 5,5 i els 6 metres d’amplada i no disposa de vorals, fins a assolir els 9 metres, amb dos carrils de circulació de 3,5 metres d’amplada cadascun i dos vorals d’1 metre cadascun.

A més de l’ampliació de la calçada, la intervenció més rellevant és que se suavitzaran dos revolts especialment tancats amb petites variants de traçat. De fet, en el tram on s’intervindrà s'acabarà escurçant un terç el total del recorregut actual que es millora. D’altra banda, els treballs inclouran la connexió amb camins agrícoles existents. Així, a més de millorar la seguretat i les condicions en la conducció, es reduirà el recorregut i el temps de desplaçament entre Artés i Calders i la connexió amb l’Eix Transversal. La previsió és que els treballs estiguin enllestits cap al mes de novembre.

En la visita d’obres d’aquest dijous, la consellera de Territori ha destacat «la importància que tenen obres com aquesta, que poden semblar petites dins de la magnitud d’intervencions del nostre departament, però que tenen un valor molt gran de reequilibri territorial. Perquè el que fem és reforçar la seguretat en una via molt important per a la comunicació viària local, i que alhora també ajuda a l’economia, en aquest cas agrícola, ja que resolem també l’accés a finques».

Per la seva part, Enric Forcada, alcalde d’Artés (terme dins del qual es troba la totalitat del traçat on s’intervé), incidia en la línia de la consellera destacant que «aquesta és una via que té una mobilitat local, sobretot entre dos municipis com són Calders i Artés, que fan que, per exemple, diàriament hi passi un transport escolar, però també té un abast més ampli, ja que és la connexió del Moianès cap al Bages i cap a un eix principal com és el Transversal».

