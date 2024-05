Sallent dona el tret de sortida a les Enramades amb l’obertura dels disset espais guarnits

Endinsar-se en el Far West o al Pol Nord i passejar entre peixos, bolets o un extens ramat d’ovelles és possible gràcies a una nova edició de les Enramades de Sallent. La festa, que aquest any manté els disset espais guarnits de l’any passat i consolida la participació de les escoles del municipi, permet als visitants passejar, fins dilluns, enmig d’autèntiques obres d’art efímer, que s’escampen per carrers i places de diferents punts de la població bagenca.

Com cada dijous de Corpus, Sallent ha acollit l’acte inaugural de les Enramades, amb prop de 700 anys d’història. Ho ha fet, com marca la tradició, amb un recorregut per tots els carrers i places guarnides on la comitiva, encapçalada per l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, i la presidenta dels Amics de les Enramades, Mari Calvo, ha obert un per un tots els carrers i places. Tot plegat, amb l’animació dels Músics de Sallent, l’Escola Municipal de Música Cal Moliner i l’Esbart Vila de Sallent, que ha interpretat el tradicional Toc d’Enramada.

L'esbart Vila de Sallent interpretant el Toc d'Enramada / Mireia Arso

Durant la inauguració, l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, ha destacat que les Enramades són «la festa més singular i que més ens identifica com a poble» i ha subratllat «l’esforç que hi ha darrere de cada carrer enramat» en una tradició «plena de valors com la generositat, l’entrega als altres i el treball en equip». Per la seva banda, Mari Calvo ha remarcat la participació, per segon any consecutiu, de les escoles del poble, un fet que garanteix que els joves «continuïn aquesta tradició».

Del Far West al Pol Nord

En aquesta ocasió, la festa manté els 17 espais que ja es van enramar l’any passat amb temàtiques d’allò més diverses. El carrer Nou convida el visitant a somiar tot comptant les desenes d’ovelles que hi ha escampades per tot el carrer, amb pastor inclòs. La plaça Catalunya es dedica a les noces amb pastissos i figures de nuvis i el carrer Clos, ple de flors, s’ha convertit en un autèntic jardí. Passejant pel carrer de la Unió es pot fer un viatge a Portugal i la plaça de la Pau es trasllada fins a Aitona, amb els seus préssecs.

El carrer Guimerà és un esclat de color amb l'enramada dedicada a l'artista Yayoi Kusama / Mireia Arso

Per veure el mar i la platja s’ha de passar pel carrer del Cós, que té dos trams engalanats, i la plaça de la Verdura acull l’espai més dolç de la festa amb una fàbrica de xocolata. El carrer Sant Bernat, un dels més emblemàtics, s’ha convertit en el Far West i no hi falta ni el saló, ni el desert amb cactus. I per veure un autèntic esclat de color és imprescindible passejar pel carrer Guimerà, inspirat en l’art contemporani de la icònica artista japonesa Yayoi Kusama, una enramada interactiva que no deixa indiferent.

Un espai que reivindica el tren comarcal

Com de costum, l’Ateneu Rocaus ha elaborat una enramada autogestionada a la plaça Joan Vilaseca amb l’objectiu de recuperar la memòria històrica. Aquest any, l’espai recorda El Carrilet, el tren que el segle passat unia Manresa amb Guardiola de Berguedà. L’entitat i Fem Poble Sallent han aprofitat l’enramada per reivindicar la necessitat de disposar del tren tram comarcal, que ha d’aprofitar les vies existents que transcorren entre Manresa i Súria i Sallent, que actualment només s’utilitzen per al transport de potassa.

En aquesta línia, Xènia Alonso, portaveu de l’Ateneu Rocaus, ha reclamat que el projecte del tren comarcal del Bages «sigui una realitat» per resoldre els problemes de mobilitat que hi ha actualment. En la mateixa línia, el regidor de Fem Poble, Guillem Cabra, ha assegurat que «és urgent disposar d’aquesta infraestructura per tenir pobles amb unes bones connexions amb transport públic», que sigui una alternativa «als 200.000 desplaçaments diaris interns amb cotxe privat que hi ha al Bages». Per aquest motiu, demanen a la Generalitat que el projecte que es va elaborar el 2009 «vegi la llum, no quedi en un calaix i sigui una realitat».

L'enramada de l'Ateneu Rocaus reivindica el tren comarcal / Mireia Arso

Per la seva banda, Arnau Comajoan, membre de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) considera que s’hauria de fer «una aposta valenta perquè el servei de passatgers es reobri» i ha recordat que «són els únics quilòmetres de via ferroviària de Catalunya on no hi ha servei de passatgers». Així mateix, Roser Alegre, regidora de Fem Manresa, ha reclamat «inversions per millorar la xarxa de mobilitat en transport públic perquè Manresa pugui ser una capital forta i útil per la comarca». Per contra, ha criticat el soterrament de la línia de ferrocarrils que es preveu fer a la capital del Bages que considera «una inversió fora de lloc i innecessària», que no millorarà la «mobilitat real».

L’enramada «Volem el tren comarcal», compta amb una reproducció de l’estació, l’andana i una locomotora i vagons en moviment. A més, també hi ha un mural interactiu i durant els quatre dies d’Enramades s’hi faran activitats culturals, socials i reivindicatives.