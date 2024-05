Avinyó iniciarà aquest setembre les obres de reforma de la piscina municipal

La piscina municipal d’Avinyó iniciarà, un cop passada temporada d’estiu, una remodelació pràcticament integral de les seves instal·lacions, que presenten algunes deficiències i necessiten adaptar-se a la normativa vigent. Els treballs, que han d’estar enllestits a final d’any, suposaran la reparació dels vasos de les piscines gran i mitjana, millores en l’accessibilitat i la incorporació d’una zona d’esbarjo.

Enguany la piscina municipal d’Avinyó obrirà el 15 de juny i tancarà l’1 de setembre, 10 dies abans del que és habitual perquè coincidirà amb l’inici de les obres de reforma que es duran a terme en aquest espai durant l’últim quadrimestre de l’any i que suposaran una important millora de les instal·lacions. Segons fonts municipals, «són obres de gran magnitud» que hauran d’acabar necessàriament el 31 de desembre perquè van lligades a dues subvencions de la Diputació de Barcelona, que sumen 487.000 euros, el 92,5% del cost de l’obra, que s'ha licitat per 526.346 euros.

La piscina actual d’Avinyó té més de 30 anys i necessita una remodelació integral. Segons expliquen des del consistori, «els vasos de les piscines gran i mitjana perden aigua i el de la piscina gran és massa profund per les normatives vigents». Per aquest motiu, es repararà i es reduirà la profunditat de la piscina gran per adaptar-la a les normatives actuals, un fet que «permetrà reduir el consum d’aigua i tenir la possibilitat de dur a terme activitats de gimnàstica aquàtica».

Millores d'accessibilitat

Amb els treballs de remodelació també es millorarà l’accessibilitat amb una entrada a la piscina gradual i amb una cadira d’accés a l’aigua per a persones amb discapacitat. El projecte, que ara es troba en exposició pública, preveu mantenir carrils per a la pràctica esportiva i hi haurà una zona d’esbarjo, delimitant ambdues zones per la convivència de totes les activitats.

Els treballs suposaran una remodelació dels vasos de les piscines gran i mitjana / Ajuntament d'Avinyó

Pel que fa al terra, es modificarà per millorar la canalització de l’aigua i serà d’un material antilliscant i de baixa conductivitat tèrmica per evitar cremar-se els peus. Les zones enjardinades no accessibles s’eliminaran per guanyar zones d’ombra i de bancs; la zona de la piscina petita estarà delimitada per una tanca de seguretat; i la zona de grades passarà a ser una zona de pícnic on es podrà menjar i beure, quedant sota d’aquesta un espai d’emmagatzematge. Els vestidors i la recepció de moment no es modificaran.

Els treballs de millora de la piscina d’Avinyó estaran enllestits a final d’any de manera que la temporada d’estiu del 2025 els veïns i veïnes ja podran gaudir de les noves instal·lacions.