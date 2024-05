Cardona atorga el Saler d'Or a l’activista veïnal i geganter Josep Company Font

L'Ajuntament de Cardona atorgarà el Saler d'Or de la Vila de Cardona 2024 al cardoní Josep Company i Font. Se’n reconeix la seva llarga trajectòria com a activista cultural i veïnal. L'acte institucional de lliurament es farà al saló de plens de l’Ajuntament aquest diumenge, 2 de juny, a 2/4 de 12 del matí, en el marc de la Festa de la Sal, que tindrà lloc durant tot el cap de setmana a la vila. L'acord per concedir la distinció a Josep Company va quedar ratificat per unanimitat en un ple municipal extraordinari.

L'Ajuntament subratlla la «gran implicació de Company a la vida associativa, veïnal i cultural del municipi» i un referent en l’impuls del moviment veïnal cardoní, essent fundador de la Federació de Veïns de Cardona, actual Associació de Veïns i Veïnes, així com per la seva llarga trajectòria en l’entitat dels Geganters de Cardona».

Prop de dues dècades de distincions

El Reglament d'Honors i Distincions de la Vila de Cardona —aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 16 de febrer de 2006— contempla en l'article 9 el Saler d'Or de la Vila de Cardona com a «distinció honorífica que reconeix els mèrits o una llarga trajectòria de persones físiques o jurídiques, en l'àmbit turístic-cultural i/o social que ha beneficiat d'una manera meritòria a l'interès general i a la projecció de la vila de Cardona».

Llarga trajectòria d’activisme

Nascut a Cardona el 30 de gener de 1947, la família el defineix com «un cardoní de pedra picada, implicat de manera desinteressada en la vida cultural i veïnal del nostre poble». Ha col·laborat sempre per potenciar la vida social de Cardona, especialment des del moviment veïnal i associatiu, destacant el seu paper, durant els anys noranta, com a president de l’Associació de Veïns del Barri Nou i impulsor de la Federació de Veïns de Cardona, que l’any 1999 aplegava les cinc associacions de veïns existents: Casc Antic, Raval de Sant Joan, La Coromina, Barri Nou i Pietat i Barris de Pagès.

També va ser referent del moviment veïnal en l'àmbit comarcal a la Federació de Veïns del Bages i impulsor la unificació de totes les associacions veïnals en l’Associació de Veïns i Veïnes de Cardona.

Josep Company és membre honorífic de la Colla de Geganters de Cardona, entitat que aquest any celebra els 40 anys de la primera trobada de gegants de Cardona. Membre actiu des dels anys 80 fins fa poc temps de l’entitat, ballador de gegants i entusiasta de la cultura popular cardonina. Una de les seves principals passions han estat els gegants i les festes dels barris de Cardona, especialment del barri de la Fira i Barri Nou, mantenint viva la tradició en èpoques complicades, especialment a la Comissió de Festes del Barri Nou. També és membre veterà d’una de les entitats històriques de la vila, la Coral Cardonina, fundada el 1958.

L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, destaca que «Josep Company, cardoní de soca arrel, ha estat un activista veïnal, defensor de les reivindicacions de veïns i veïnes, així com un apassionat dels gegants, especialment dels de la Fira i Barri Nou, barris on ha viscut. És una d’aquelles persones que han mantingut viva la tradició gegantera de la nostra vila».