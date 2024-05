Danyen de nit una quarantena de cotxes a Cardona

Cardona s'ha llevat aquest divendres al matí amb una quarantena de cotxes malmesos amb retrovisors trencats o amb ratllades. La Policia Local ha rebut de moment una vintena de denúncies per danys en vehicles estacionats en diferents punts del municipi. En aquests moments, s'investiga qui hi ha al darrere d'aquest acte vandàlic juntament amb els Mossos d'Esquadra, que ja han identificat una persona com a presumpte responsable dels fets.

El caporal de la Policia Local de Cardona ha explicat a aquest diari que les principals afectacions són cotxes amb els retrovisors i els parabrises trencats o bé amb alguns objectes al damunt, com ara tanques o fustes, que els han tirat a sobre per danyar-los. Els fets han tingut lloc de matinada i ha afectat sobretot els vehicles que es trobaven estacionats en les diferents zones d'aparcament que es troben al llarg de la carretera del Miracle.

El caporal ha afegit que no és la primera vegada que els arriben denúncies per vehicles danyats al municipi. Fa un parell d'anys explica que també es va viure un fet similar, encara que no amb un volum tant alt de vehicles afectats. L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, ha remarcat que els primers indicis els han permès descartar la hipòtesi que darrere dels fets hi hagi una banda criminal dedicada a la sostracció de peces de vehicles. "Estem parlant d'una o dues persones que s'han dedicat a destrossar cotxes sense intenció de robar-los", ha explicat.

La Policia Local ha començat a investigar qui hi ha al darrere dels fets. De moment, els Mossos d'Esquadra han confirmat a aquest diari que tenen una persona identificada com a presumpte autor de l'acte vandàlic que estaria relacionat amb fets similars, tot i que encara no hi ha proves suficients per detenir-lo. En aquest sentit, Estruch ha insistit en la importància de denunciar en aquells casos que s'hagin trobat el vehicle danyat per ajudar a avançar en la investigació.

