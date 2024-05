Ferrocarrils obre una exposició del centenari de l’arribada a Sant Vicenç

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha obert una exposició commemorativa del centenari de l’arribada a Sant Vicenç de Castellet del tren de via mètrica, conegut popularment com a ‘carrilet’, el 1924, any en què es va completar el tram entre Monistrol de Montserrat i Manresa Alta de l’actual línia Llobregat-Anoia d’FGC. L’exposició ja es podrà visitar durant aquest cap de setmana, coincidint amb la celebració de la Fira del vapor que, precisament, enguany dedica una part a aquesta efemèride.

La consellera de Territori, Ester Capella Farré, acompanyada del president de Ferrocarrils, Toni Segarra Barreto, i de l’alcalde de la població, Daniel Mauriz Vidal, han estat els encarregats d’inaugurar aquest dijous al vespre l’exposició que repassa la tradició ferroviària de Sant Vicenç de Castellet i que fa un recorregut històric dels Ferrocarrils Catalans des dels seus orígens fins a l’actualitat, alhora que explica l’impacte que ha tingut la línia de via mètrica al municipi. L’exposició es podrà visitar fins al 28 de juny a la Biblioteca Salvador Vives Casajuana.

Capella i Mauriz en l'acte inaugural de l'exposició / FGC

A més a més de la mostra, FGC també ha editat el llibret històric ‘Una vila ferroviària. Cent anys de via estreta a Sant Vicenç de Castellet’, que s’ha presentat igualment en aquest acte. Per part de Ferrocarrils, ha assistit també a l’acte el director de Planificació Estratègica i Prospectiva, Carles Casas Esplugas; i el responsable de Gestió del Patrimoni Històric Ferroviari i Recintes de Preservació de Ferrocarrils, Marc Rodríguez Seijas, que ha ofert la conferència ‘100 anys dels Ferrocarrils Catalans’.

La inauguració del tram entre Monistrol i Manresa dels Ferrocarrils Catalans l’estiu del 2024 va ser una gran fita, ja que va permetre connectar la línia Manresa-Guardiola de Berguedà amb la línia de via estreta fins a Barcelona, la qual cosa va millorar el transport de passatgers i de mercaderies entre la Catalunya Central i el Port de Barcelona i la capital catalana. També va significar la finalització de la xarxa de via estreta dels Ferrocarrils Catalans.

Un tren antic carregat de potassa passant per l'estació de Sant Vicenç / FGC

Per a Sant Vicenç de Castellet, l’arribada del ‘carrilet’ l’any 1924 va tenir un impacte molt important en el desenvolupament de la població, que des del 1859 ja tenia una estació del ferrocarril de via ampla que unia Barcelona i Saragossa. L’arribada el 1924 del tren de via estreta va millorar la connexió de Sant Vicenç de Castellet amb Manresa i Barcelona i va donar un segon impuls al comerç, la indústria i la mobilitat dels seus habitants. L’estació disposava en el seu origen de sis edificis (inclòs el de viatgers), cinc vies i un moll de mercaderies. Durant la dècada dels vuitanta, ja sota la gestió d’FGC, l’estació, molt envellida, va ser reconstruïda i adaptada al nou estil de servei de la línia. Actualment, té el nom de Sant Vicenç | Castellgalí.