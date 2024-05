Nou capítol de la disputa política pel finançament de la rotonda de Santa Anna

El finançament de la futura rotonda d’accés al polígon Santa Anna de Sant Fruitós de Bages des de la BV-4511 pel carrer Sakura s’ha convertit en el conte polític de mai acabar. En una partida de cop d’anada i tornada que sembla no tenir final.

Després del tens debat del ple que va tenir lloc el 9 de maig passat, en què l’alcalde, Joan Carles Batanés (Gent fent Poble), va instar la cap de l’oposició i exalcaldessa, Àdria Mazcuñán (ERC), a lliurar el conveni que haurien establert en l’anterior mandat amb unes condicions suposadament més avantatjoses per al consistori, els republicans han fet pública ara una nova nota en què mostren l’existència de la «proposta de conveni de finançament» que s’havia anunciat el març del 2023. Ara bé, en la mateixa nota que ha emès, ERC admet (o reitera) que, en resposta a aquest requeriment, «manifestem que no es pot lliurar el document d’acord que demana l’alcalde perquè mai no ha existit i mai no hem dit que existís». És a dir, els republicans insisteixen que s’havien establert les bases del conveni i engegat la tramitació, però que no es va arribar a firmar convertint-lo en acord. La clau del debat inacabable entre totes dues parts es troba, doncs, en si els republicans mai van arribar a afirmar o no que l’acord estigués formalitzat.

Com ja va explicar aquest diari en l’edició del 29 d’abril, les controvèrsies ja venen de lluny. El motiu és l’acord a què, segons els republicans, el govern liderat per ERC hauria arribat amb la Generalitat ara fa poc més d’un any per finançar l’obra, més avantatjós per l’Ajuntament que el que ara ha signat GfP, però del qual Batanés en posa en dubte l’existència perquè fa temps que el reclama entenent que els seus predecessors el donaven per ferm.

Tal com ja va recollir Regió7, en el ple del 9 de març passat la polèmica va arribar en el torn de precs i preguntes quan, a diferència del sentit habitual que pren aquesta part final del ple en què és l’oposició qui demana per retre comptes al govern, en aquest cas va ser l’alcalde qui va formular la pregunta a l’oposició, reclamant novament el suposat conveni. Batanés va donar un ultimàtum de 24 hores a l’exalcaldessa per portar-lo amb l’amenaça, si no ho feia, de denunciar l’exalcaldessa per sostracció de documents públics, i d’ocultació de documents a un altre regidor del partit. Mazcuñán ja va assegurar llavors que «no tinc el conveni signat i, per tant, no li puc entregar», i Batanés li va respondre que, en aquest cas «això vol dir que ens ha mentit i enganyat a tots».

L’acord que ERC defensava des del govern implicava un finançament de l’obra a tres bandes, de manera que la Generalitat n’assumiria la meitat, i l’altre 50% aniria a càrrec de l’Ajuntament i els propietaris del polígon a parts iguals. El de GfP, en canvi, preveu un pagament meitat i meitat només entre la Generalitat i l’Ajuntament, si bé aquest assumeix la tasca de buscar la complicitat dels propietaris perquè també hi contribueixin voluntàriament, entenent que ni Ajuntament ni Generalitat no els poden obligar.

En aquell ple, Batanés va reiterar que el seu grup mai no ha tingut constància formal de l’acord defensat per ERC després que també ho va demanar per escrit al secretari, la interventora, i tècnics de l’Ajuntament, «i van assegurar que no hi havia cap expedient signat ni cap acord de resolució en els termes indicats» al registre oficial. Malgrat tot, Batanés insistia que des d’ERC se n’ha anat reiterant l’existència «a través de les xarxes i la premsa», i és per això que «si hi ha un conveni acordat o signat amb la Generalitat i vostè se l’ha endut i no el vol tornar a l’Ajuntament, és molt possible que aquest alcalde presenti una demanda».

Mazcuñán va negar aquestes acusacions repassant amb una transcripció literal part del s’havia dit al ple del mes de març en què Batanés ja va fer una primera petició d’entrega per part dels republicans d’una còpia del suposat conveni. D’aquesta manera, l’exalcaldessa va voler deixar constància que «enlloc faig esment de la paraula ‘conveni’, sinó que només parlo d’un document de treball» que s’hauria estat negociant amb la Generalitat.