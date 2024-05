Sant Fruitós engega una campanya d'apadrinament d'arbres per recuperar els boscos cremats

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha engegat una campanya de reforestació on es vol implicar a la societat de forma activa a través de l'apadrinament d'arbres per fer possible retornar la vida a les zones de la urbanització de les Brucardes afectades per l'incendi del juliol de 2022.

Segons ha detallat el consistori, aquesta acció de reforestació es realitzarà en espais públics de la urbanització, principalment en illes interiors o en el perímetre de la franja cremada, i es preveu plantar com a mínim un centenar de roures i alzines, espècies autòctones de la zona. Els exemplars seran d'una mida d'entre 60 i 80 centímetres, una grandària que, expliquen és «suficient perquè s'adaptin a l'entorn i l'acció també inclourà un any de reg per aquestes espècies».

Fonts municipals han posat en relleu que «per tal que tota la ciutadania pugui ser-ne partícip», des del consistori s'han establert dues modalitats de col·laboració, que passen per l'apadrinament i l'opció anomenada fila 0. L'apadrinament consisteix a fer una aportació de 50 euros per poder replantar un d'aquests arbres. Els padrins i padrines seran els encarregats de plantar l'arbre en una jornada popular que es preveu organitzar a la tardor.

Pel que fa a la segona opció, la Fila 0, va dirigida principalment a empreses o col·lectius que vulguin fer una aportació d'un import superior als 50 euros per contribuir en aquesta causa i donar-li una empenta. Des d’aquest divendres 31 de maig, i fins al diumenge 15 de setembre, les empreses i particulars que vulguin participar en aquesta iniciativa poden fer la seva aportació omplint un full de documentació a través de la pàgina web de l’ajuntament.

El dissabte 19 d'octubre serà la data que es realitzarà una jornada popular de plantada d'aquests exemplars, on podran prendre part tots els participants en la iniciativa i podran plantar l'arbre que han apadrinat. Durant la matinal també es col·locarà una inscripció en un indret de la urbanització per recordar la seva col·laboració en aquest projecte.

L’incendi del Bages del juliol del 2022 va arribar a calcinar un total de 1.750 hectàrees repartides entre els termes del Sant Fruitós de Bages, el Pont de Vilomara i Navarcles, i en el cas concret de les Brucardes es calcula que va afectar unes 214 hectàrees de l’entorn i l’interior de la urbanització, provocant danys en habitatges i en l’entorn forestal.

A final de l’any passat, l'Ajuntament de Sant Fruitós ja va anunciar l’inici de treballs de restauració forestal de la zona de la Tolega. Concretament, l'actuació es concentrava sobre una parcel·la de 8,7 hectàrees amb l’objectiu d’afavorir la restauració de la zona cremada, disminuir l’impacte paisatgístic, prevenir l’erosió del sòl i minimitzar el risc d’aparició de plagues forestals. Els treballs van consistir en una tallada de la vegetació morta, actuacions de control d’espècies invasores, la plantació complementària en zones de ribera i treballs de sembra d’emergència.

La intervenció era fruit de l'estudi fet per la Diputació de Barcelona, a petició de l'Ajuntament, per conèixer l'estat del vessant sud de la urbanització. El document apuntava que a causa de l'incendi i de la greu sequera, la recuperació forestal era molt lenta i incidia en la necessitat de restaurar l'espai per disminuir l'impacte paisatgístic, prevenir l'erosió del sòl i minimitzar el risc d'aparició de plagues forestals.