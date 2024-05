Santpedor presenta una festa major de cinc dies amb un nou programa específic per al jovent

Santpedor celebrarà del 6 al 10 de juny una festa major per a la qual s’han programat engany gairebé una seixantena d’activitats. La gran novetat d’aquesta edició és la Zona Jove, un nou espai amb activitats dirigides per al jovent d’entre 12 i 16 anys, impulsat per una comissió promotora del poble que omplirà de jocs, esports, espectacles i música l’exterior de l’espai de Cal Clarassó durant els dies 8, 9 i 10 de juny. L’espectacle del Mag mentalista David Baró, el concert de dissabte de Les Que Faltaband, la DJ Enka; són alguns dels destacats del programa que inclou força presència d’artistes i entitats locals.

La infermera Berta Rodoreda serà l’encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major amb el pregó, el dijous 6 de juny al vespre. Rodoreda és infermera del CAP de Santpedor des de 2011 i investigadora de la Unitat de Recerca i Innovació de l’ICS Catalunya Central-IDIAPJGol. És una professional molt estimada i vinculada al poble que enguany ha vist els fruits del lideratge del seu treball de recerca, iniciat el 2018 i conclòs el 2023, que ha consistit a desenvolupar i posar en pràctica una guia de registre dels determinants socials de la salut a les consultes d’atenció primària de tota Catalunya.

No hi faltaran les activitats infantils, familiars i obertes al públic en general amb espectacles de circ, cercaviles o la Festa Holy i una programació amb força presència d’artistes i entitats locals. Una de les apostes de l’Ajuntament d’enguany ha sigut comptar amb el grup musical format per dones Les Que Faltaband, la DJ Enka, així com l’orquestra Blanes i l’orquestra Meravella.

No hi faltarà l'emblemàtic tret de sortida de la festa, el divendres 7 de juny, a la plaça Gran U d'Octubre, amb la tradicional entrada de penyes i colles a la plaça, seguida d'un flashmob, castell de penyes i mostra de cultura popular a càrrec dels Castellers de Santpedor, Bastoners del Putxot, la colla gegantera i Bous de foc. A continuació hi haurà una cercavila amb els gegants de penyes i la xaranga Tsunami show fins al recinte de penyes, i a partir de les 9 un sopar popular en el qual cadascú es durà el seu plat.