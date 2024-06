Les mines de sal connecten Cardona amb una vila de Polònia

Cardona s'ha agermanat amb el municipi polonès de Wieliczka amb l'objectiu d'internacionalitzar les mines de sal del poble bagenc. L'acte de presentació de l'acord signat i d'una exposició de les mines poloneses s'ha fet avui al migdia al Parc Cultural de la Muntanya de Sal amb la participació d'autoritats locals de Cardona i de Wieliczka sota la mirada de visitants curiosos. L'esdeveniment s'ha dut a terme en el marc de la Festa de la Sal, que tindrà lloc al centre de la vila al llarg de tot el cap de setmana.

Pel que fa a les aplicacions pràctiques que pot tenir aquest agermanament de la sal per al poble, Cardona s'ha incorporat a la ruta internacional de productors històrics de la sal, fet que segons l'alcalde del municipi, Ferran Estruch, donarà una projecció molt àmplia a Cardona, tant en l'àmbit turístic com en el científic. "Ens permetrà internacionalitzar la nostra muntanya de sal i la nostra raó de ser", ha celebrat.

Segons ha explicat Estruch, el projecte de la ruta abans esmentada està a l'espera de rebre un segell que atorga el Consell d'Europa, considera que quan això passi, el plantejament tindrà molt més recorregut. El director de la fundació Cardona Històrica, Francesc Ponsa, ha estat l'encarregat de conduir l'acte i en l'obertura ha remarcat que "Wieliczka és coneguda com la catedral de les mines i és una de les més visitades de tot el món".

L'acte també ha comptat amb la directora de cooperació internacional del museu de les salines de Wieliczka a Cracòvia, Monika Dziobek-Motyka, que ha estat l'artífex principal d'aquesta unió. Ha destacat les semblances entre el seu municipi i Cardona: "teniu un castell preciós i una mina de sal, igual que nosaltres" i ha dit que "fa temps que aquesta unió s'havia de produir i estem molt contents que hagi passat, amb ajuda del ministeri de cultura polonès".

Practicar la fraternitat

Una altra de les autoritats destacades que ha acudit avui a l'acte ha estat la delegada de la Generalitat de Catalunya a l'Europa de l'Est, Krystyna Schreiber, que ha aprofitat l'ocasió per recordar una cançó de Lluís Llach: "la seva cançó és Et Deixo un pont de mar blava i es podria dir que avui estem construint un pont de sal blanca".

També ha esmentat un dels lemes de la Unió Europea, "les grans nacions han posat en pràctica la llibertat amb els seus excessos, altres han posat en pràctica la igualtat amb les seves limitacions, però encara no han posat en pràctica la fraternitat i acaben sent els ciutadans els que ho fan, i serà això el que ens farà realment grans".

Exposició simbòlica

L'exposició del museu de les mines salines de Wieliczka a Cracòvia es tracta de setze plafons informatius que contenen informació per davant i darrere, on s'explica de forma resumida la història d'aquesta explotació minera. Tal com han comentat alguns dels presents, és una forma simbòlica de representar l'agermanament dels dos pobles.

La festa continua

El programa de la Festa de la Sal d'enguany inclou actes fins diumenge al vespre i a part de les paradetes habituals en totes les fires, hi ha un estand del museu de Wieliczka, a més d'activitats culturals programades com obres de teatre i circ itinerants o una sessió de DJ nocturna.