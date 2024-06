Sant Vicenç puja en massa a un viatge històric per dos centenaris

Centenars de passatgers han pujat al llarg de tot aquest cap de setmana a la proposta històrica que els ha servit la Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet. Un certamen que any rere any posa l’accent en elements i passatges històrics que han modelat el poble al llarg d’un segle i mig i que permeten entendre com és avui. Només la pluja que va caure dissabte a partir de quarts de 8 del vespre va trastocar lleugerament la festa, però se’n va sortir ben prou parada, ja que a aquella hora pràcticament s’havia completat la programació de tarda. Això sí, va obligar a suspendre l’espai de música i food-trucks previst per al vespre-nit.

Enguany, el viatge en el temps ho era més que mai, perquè un dels esdeveniments que es commemorava, i que continua tenint una petjada enorme en el dia a dia de la població, era l’arribada del Carrilet, el que avui és la línia dels Ferrocarrils Catalans.

Exposicions, tant històriques com de maquetisme i modelisme ferroviari, que han fet les delícies d’aficionats i passavolants, i recreacions teatrals al carrer han retut homenatge a aquest esdeveniment i a aquesta infraestructura avui plenament activa. En el marc de l’ambientació de la fira, s’ha pogut veure una reproducció de l’estació de tren del 1924, a la plaça Clavé. Dissabte al migdia, l’entitat gastronòmica Ceps i Manduca va servir racions de la ja tradicional ‘pala ferroviària’, que rememora els estofats que en l’època dels trens de vapor els treballadors de les línies de tren s’elaboraven aprofitant el foc de les calderes i unes pales adaptades com a estri de cocció.

Referents culturals

La música i la filantropia han estat l’altra gran protagonista de l’ambientació de la fira, en aquest cas personalitzada en la figura de l’il·lustre Anselm Clavé, un dels referents culturals més importants de la història santvicentina. La música i l’esperit progressista que va revolucionar la vida social i cultural de moltes poblacions catalanes, entre les quals Sant Vicenç de Castellet amb la fundació, el 1887, de la Societat Coral Estrella.

Durant tot el cap de setmana, els visitants han pogut fer aquest viatge en el temps gaudint de més d’una cinquantena d’activitats per a tots els públics. Sota el lema «Sons del Passat, vibracions de Futur», el certamen ha recreat la vida quotidiana a la població del Bages sud entre 1868 i 1923, quan el ferrocarril i el batec de les fàbriques tèxtils van revolucionar el municipi.

A banda de les exposicions (quatre en total) i de les recreacions al voltant de les temàtiques que enguany centraven el certamen, hi ha hagut fira d’artesans, cercaviles ambientades amb grup de dolçaina, geganters i tabalers, jocs infantils i concurs de fotografia, entre altres. I, com sempre, un ampli espai per a les entitats. Activitats que al llarg de les dues jornades han convertit el centre del poble, definit pels espais de les places de l’Ajuntament, Clavé i Escoles Velles, en una riuada constant de gent.