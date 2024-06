El 39% d’atesos per Càritas del Bisbat de Vic fa més de quatre anys que en són usuaris

Càritas Diocesana de Vic, que abasta un territori de mig milió d’habitants dins del qual hi ha bona part del Bages, el Moianès i l’Anoia, va atendre l'any passat un total de 5.050 persones. Són 1.222 persones menys que el 2022 (un 19%), reducció que l’entitat atribueix en part a «l’aposta que hem fet per accions de promoció», com ara la formació laboral, perquè usuaris del servei puguin prosperar i sortir de la situació de pobresa. Ara bé, Càritas del Bisbat de Vic també alerta que detecta una «cronificació» dels beneficiats. Traduït en xifres, el 39% de les persones ateses fa més de quatre anys que es troben dins el cercle de pobresa i que, per tant, requereixen aquest suport.

Altres aspectes rellevants de l'informe que ha fet públic l'entitat són, per exemple, que el 41% dels usuaris tenen problemes per disposar d'un habitatge en condicions i viuen de manera precària, sigui ocupant, rellogant o bé no tenen cap lloc on viure. O que el 41% de les persones ateses per Càritas no estan empadronades, amb les dificultats que això comporta per regularitzar la seva situació.

Una altra de les dades que també preocupa és el nombre de persones que, tot i tenir feina, necessiten que Càritas els ajudi a cobrir les necessitats bàsiques, aspecte que ha augmentat respecte de l'any anterior.

Més dones que homes

Segons les dades facilitades, d’aquestes més de 5.000 persones ateses per l’entitat diocesana, el 56% van ser dones i el 44% homes. Un dels col·lectius que han detectat que més els costa tirar endavant és el de les famílies monoparentals amb fills, sobretot aquelles formades per dones. Suposen el 40% de les persones ateses i Càritas denuncia el suport «insuficient» que se'ls dona des de l'administració. «En una societat que viu un hivern demogràfic costa d'entendre aquesta mancança d'ajut», assenyalen en l'informe.

Representants de Càritas de la diòcesis de Vic, durant la presentació de l'informe / CÀRITAS DIOCESANA

Pel que fa al nombre de persones ateses procedents d'altres països, aquestes representen el 73%, mentre que aquells que no tenen autorització de residència sumen el 35%, amb totes les dificultats que això comporta per accedir a prestacions públiques o al món laboral ordinari. Segons l’entitat, els usuaris pateixen sobretot precarietat residencial (un 41%), dificultats d’empadronament (un 41%) i precarietat laboral (un 15%).

L’acte de presentació de la memòria econòmica i d’activitats de l’entitat va comptar amb la presència de Romà Casanovas, bisbe de Vic i president de Càritas Diocesana de Vic; Ramon Martínez, director de l’entitat; Joan Soler, secretari general; i Joan Gotsens, administrador.

Ramon Martínez, director de l’entitat, posava en relleu l’acció social de Càritas, destacant que «les persones són el centre de la nostra acció». En aquest sentit, va concretar que hi ha hagut 3.052 participants en el programa d’acollida i acompanyament individual, 452 en el d’acollida grupal i 1.348 persones han rebut ajuts econòmics, 2.549 han rebut ajuts en espècie en alimentació i 3.242 llars han estat ateses.

En el programa de persones sense llar i habitatge digne hi ha hagut 207 participants, 90 participants en 16 pisos d’acollida temporal, 12 participants en pisos de masoveria urbana i 105 en el menjador social. Pel que fa a l’acompanyament sociolaboral, 597 persones han participat en itineraris d’inserció, 554 en orientació laboral, 101 en formació ocupacional i pretaller laboral, 226 persones en el servei d’intermediació laboral, aconseguint 160 insercions laborals. En l’àmbit dels programes d’educació i formació per a adults hi ha hagut 536 participants, 438 en aprenentatge de competències lingüístiques i competències digitals i 141 en tallers inclusius.

Pel que fa als programes d’infància, adolescència i famílies, hi ha hagut 117 participants en suport a l’escolarització, 257 en suport a l’oci i el temps de lleure, 125 en acompanyament integral a famílies i 17 participants atesos a la llar d’acollida de dones víctimes de violència masclista. Finalment, 102 persones han participat en activitats d’acompanyament a persones grans i 217 persones han rebut acompanyament jurídic per temes d’estrangeria.

Més hores de voluntaris

Pel que fa als voluntaris, la dedicació en hores a les diferents activitats organitzades per Càritas ha augmentat un 16%, si bé el nombre de voluntaris ha baixat un 3%. En aquest sentit, la recerca de noves persones voluntàries és un objectiu permanent de l'entitat. En total aquest 2023 hi ha hagut 846 voluntaris, dels quals el 66% han estat dones.

En la seva intervenció inicial, el bisbe Casanovas va subratllar «la solitud no desitjada de les persones grans i la salut mental de la infància» com a reptes de la societat actual. Joan Soler, secretari general, afirmava que la memòria «és un observatori de la realitat de la diòcesi», i en aquest sentit ha destacat que les xifres que se’n desprenen han de fer reflexionar a tothom, sobretot a les administracions públiques per diversos factors: la cronificació de la pobresa, l’increment de les dificultats derivades de les situacions administratives irregulars, les dificultats d’empadronament, l’exclusió residencial, la precarietat laboral, les problemàtiques vinculades a la salut mental, l’exclusió social per ser família monoparental o els joves migrants, ha remarcat, «són qüestions que estan a l’ordre del dia».

Joan Gotsens, administrador de Càritas Diocesana de Vic, va fer balanç de la liquidació econòmica de 2023, un exercici comptable amb ingressos que provenen en un 63% d’aportacions privades i en un 37% de fonts públiques. Entre ingressos i despeses, l’exercici econòmic del 2023 té un resultat operatiu positiu de 35.581 euros.

