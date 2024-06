Santpedor imparteix un taller-performance de prevenció d'alcohol i drogues a 250 joves

Les representacions del consum d’alcohol a la nit i situació de vulnerabilitat, la maniobra de posició lateral de seguretat per salvar vides, la representació d’una escena de tanatori i judici per ús indegut de drogues, així com la d’una persona en brot psicòtic per consum de drogues i les conseqüències del consum de la marihuana. Són les sis escenes que han interpretat membres de la taula de treball "Santpedor fa Salut" per fer conscienciar i reflexionar sobre el consum de substàncies a 250 estudiants de segon i tercer d'ESO de l'institut d'Auro i l'escola Llissach, d'aquesta població.

Es tracta d'un taller-performance que es va celebrar divendres de la mà del col·lectiu "Santpedor fa Salut". Es van fer dos passis durant el matí per conscienciar sobre diverses situacions en què es poden trobar els joves davant el consum de drogues i les possibles conseqüències de les decisions que es prenen en minuts que poden afectar-los de per vida. Un taller que es repeteix després de l'èxit de l'any passat i que, a més, s'ha realitzat 10 dies abans que se celebri la Festa Major de Santpedor per tal d'incidir positivament en la salut del jovent i del seu entorn més proper.

El treball en xarxa entre diferents entitats i agents locals ha fet que el taller sigui el màxim d'impactant i enriquidor. La Taula de Salut d'incivisme i efectes col·laterals d'alcohol i drogues de "Santpedor fa Salut" es va formar l'any 2021 i ha comptat amb la participació del Lokal de la Vila, dels Pastorets, el grup de teatre La Tramoia, membres de l’Ateneu Ca la Teia, el tanatori, el Jutjat de Pau, el CAP, la Policia local, la Brigada Municipal i agents clau de la comunitat; amb el suport de l'Ajuntament.