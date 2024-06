Una bagenca, clau en la investigació del crim de Tor

La investigació que el periodista Carles Porta ha realitzat els darrers anys sobre l'assassinat de Josep Montané, Sansa, i que es desgrana a la sèrie Tor (TV3 i 3Cat), està a punt de mostrar totes les seves cartes i en l'episodi emès aquest dilluns, el sisè de vuit, en va aparèixer una d'inesperada i que pot acabar essent clau: el testimoni d'una veïna de Santpedor, Neus Castañares.

Josep Montané, propietari únic de la muntanya de Tor des de només feia cinc mesos, va ser assassinat el juliol de 1995. En els capítols emesos fins ara, Porta havia presentat com es va dur a terme la investigació policial dels fets i els protagonistes de la història, entre elles veïns rivals del poble, com el Palanca, un grup de hippies que vivien a les terres de Sansa, especuladors i una parella a qui van arribar a jutjat i absoldre. També, el primer acusat del crim, Mikel Aguilera, un altre hippie i guardaespatlles de la víctima a qui s'havia perdut la pista. I aquí és on Castañares ha ajudat Porta aportant un testimoni que el mateix periodista reconeix etiqueta d'"important".

En el sisè episodi, titulat La data de la mort, la santpedorenca relata que fa uns 8-9 anys estava fent una ruta per la Serra de Tramuntana de l'illa de Mallorca, vestida amb una samarreta del Barça, quan es van trobar amb un noi que els va dir: "Aquí no us pararà ningú, que som molt del Madrid i molt fatxes". D'aquella manera, va començar una conversa que va acabar amb la invitació a les dues perquè anessin a casa seva. I després d'una vetllada "animada amb cervesa, vi i porros", l'home, que resultaria ser Mikel Aguilera, els hauria explicat que estava "involucrat amb Tor". Castañares emfatitza dues de les frases que els va dir: "Jo estava allà implicat en la mort" i "Em van pagar per matar".

El 2021, Carles Porta va trobar un perfil de Facebook amb el nom de Mikel Aguilera, però no hi havia fotos d'ell, només d'uns gossos i simbologia d'extrema-dreta. El periodista el va mostrar a Castañares. "Vaig dir ràpidament que era ell", explica davant de càmera la bagenca, per afegir a continuació que els dos animals havien estat claus: "Quan vaig entrar a la casa i vaig veure venir aquells gossos per aquell passadís fosc ho recordaré sempre, a part que no soc amiga dels gossos que no conec".

A través d'aquell perfil de Facebook, el periodista va intentar contactar amb Aguilera, que va acabar responent i li va concedir una entrevista a través de videoconferència des del Nepal. En ella, tanmateix, va dir que no recordava Castañares. Porta va tornar a citar la testimoni bagenca i li va mostrar les fotos de tots els protagonistes de la història, actuals i del moment del crim. D'entre tots, i només havent-ne conegut un en persona, ella va assenyalar les imatges de Mikel Aguilera.

En els dos propers -i darrers- dos capítols de Tor, Porta continuarà compartint el que ha aconseguit esbrinar d'aquesta història i sortiran a la llum noves converses amb Aguilera, segons l'avanç emès després de l'episodi d'aquest dilluns.