Balsareny serà la seu de la fira del món geganter català

La Fira del Món Geganter de Catalunya aterrarà aquest cap de setmana al municipi de Balsareny. L’esdeveniment itinerant se celebra enguany a la població bagenca i ho fa coincidint, diumenge, amb la Trobada Comarcal Bages-Berguedà. Els amfitrions, la Colla de Geganters, Grallers i Tabalers Els K + sonen, celebren enguany el desè aniversari de la geganta Blanca de Bell-lloc i el cinquè del gegant Bernat de Peguera. Durant tres dies el poble acollirà un gran nombre d’activitats culturals i lúdiques amb la col·laboració de les entitats del municipi.

Balsareny serà aquest cap de setmana la capital gegantera de Catalunya. A partir de divendres i fins diumenge, acollirà la Fira del Món Geganter promoguda per l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya com a punt de trobada i intercanvi per a totes aquelles persones interessades en la cultura gegantera. Durant tot el cap de setmana de fira hi haurà expositors, xerrades, tallers i formació, jocs infantils, concerts i mostres de balls.

A més, el diumenge la fira coincidirà amb la vint-i-quatrena Trobada Comarcal Bages-Berguedà, que se celebra anualment en un municipi diferent de les dues comarques. D’aquesta manera, els organitzadors, creuen que «la festivitat es pot veure encara més reeixida, amb una major participació de colles i més afluència de públic aconseguint un major ressò de l’esdeveniment». Els K + sonen entomen l’organització en un any «especial» per la colla perquè celebren el desè aniversari de la geganta Blanca de Bell-lloc i el cinquè del gegant Bernat de Peguera.

Les activitats al voltant de la Fira del Món Geganter arrencaran divendres amb el protagonisme dels gegantons i elements infantils que faran una cercavila, encapçalada per la Mariona i el Joan, els gegantons de Balsareny, i amb la participació dels de Catalunya: en Pau i n’Alegria. Tot seguit, a les 9 del vespre, hi haurà el pregó inaugural durant el qual es presentarà la restauració de la geganta Blanca de Bell-lloc.

Dissabte, es rebran els Gegants de Catalunya, en Treball i na Cultura, i s’inaugurarà l’espai firal, a la plaça de la Mel, amb estands i paradistes relacionats amb el fet geganter i la cultura popular. Entre les moltes activitats que es faran durant tot el dia hi ha la cercavila de gegants amb una quinzena de colles participants entre les quals hi haurà els gegants d’Inca (Mallorca), que seran els convidats d’honor de la fira. La jornada es clourà amb un sopar popular, l’espectacle de la Fira del Món Geganter 2024, que resseguirà els principals capítols de la història de Balsareny, i un concert.

Diumenge, la festa viurà el plat fort amb dues cercaviles geganteres que comptaran amb la participació d’una cinquantena de colles d’arreu del país, les que participaran en la trobada comarcal i les que ho faran a la passejada de la fira. Les dues comitives es retrobaran a la plaça de la Mel i realitzaran el darrer tram conjuntament abans d’entrar a la plaça de l’Església on es faran els actes protocol·laris que culminaran.

Durant els seus 16 anys d’història, la Fira del Món Geganter s’ha celebrat també en altres municipis de la Catalunya central com Castellterçol (2019), Puigcerdà (2015) i Sallent (2013).

Subscriu-te per seguir llegint