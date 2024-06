Territori assegura que està avançant perquè la gratuïtat de l’autopista sigui factible a la tardor

El departament de Territori té en plena tramitació els nous descomptes anunciats per la consellera a mitjans mes de març per a l'autopista Terrassa-Manresa, que podran aplicar-se a partir d'aquesta tardor i que tenen com a element més rellevant el fet que suposaran la gratuïtat per a qualsevol trajecte que, en dies laborables, tingui l’anada i la tornada en menys de 24 hores.

Qüestionat sobre les garanties que aquesta gratuïtat s’acabi fent efectiva en el termini anunciat, atesa la situació d’interinitat i d’incertesa davant d’un proper nou Govern a la Generalitat, el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Marc Sanglas, ha assegurat a Regió7 que

«la tramitació s’està fent i està avançant, el departament ha preparat els acords i n’ha donat trasllat a la concessionària [Autema], que ara estan dins dels terminis per presentar les al·legacions que considerin oportunes. Per tant, per al que ens vam comprometre vam engegar immediatament la seva tramitació, està plenament en marxa. El Govern està en funcions, però no hi ha deixat de treballar i això va endavant». Sanglas ha manifestat que, «evidentment, un nou Govern podria decidir, si vol, que atura la tramitació, però això seria una decisió seva, no un problema administratiu. Nosaltres estem treballant des de fa mesos perquè el que vam dir sigui factible a la tardor, governi qui governi. Si no sorgeix cap entrebanc administratiu, a la tardor s’han de poder posar en marxa aquests nous descomptes».

El secretari de Mobilitat ha concretat que aquest procediment que està en marxa culminarà amb un acord de Govern «que aprovarà aquestes bonificacions. De la mateixa manera que s’acorda el canvi de tarifes dels peatges a primers d’any, hi haurà un acord per part del Govern que aprova aquestes tarifes, i en aquest cas el que recollirà aquest acord serà l’aprovació dels descomptes».

Reitera, però, que cal tota una tramitació prèvia, «seguint els terminis establers, perquè tots els interessats puguin al·legar allò que considerin oportú. I, per tant, com que de vegades aquests tràmits amb les concessionàries no són pacífics, cal fer tot aquest procés complint tots els passos. I en aquest cas es va iniciar amb prou temps perquè qui vulgui pugui al·legar, i acabar amb aquest acord en el qual s’establiran les noves bonificacions».

Cal recordar que el que va anunciar la consellera Ester Capella a Manresa el 18 de març passat és que a partir de la propera tardor s’aplicarà serà un descompte del 100%, acotat com es deia a dies laborables (de dilluns a divendres), per a qualsevol trajecte que es faci passant pel peatge de Sant Vicenç de Castellet / Castellbell de la C-16. Tant si es passa pel peatge central (troncal), en direcció nord o sud, com si es fa pel lateral, en qualsevol dels sentits. I aquesta gratuïtat es farà efectiva sempre que es faci un trajecte tant d’anada com de tornada, i que aquest es produeixi en menys de 24 hores de diferència (encara que siguin dies diferents. Per exemple, marxar al vespre i tornar quan ja és la matinada de l'endemà).

Les motos també

Com fins ara amb les bonificacions que s’han anat aplicant en els últims anys, podran accedir a aquest descompte del 100% els vehicles de tipus II. És a dir, turismes, furgons i furgonetes. Però representants del Govern van explicar amb posterioritat a aquest diari que el canvi inclourà una demanda, que és que les motocicletes també hi tindran dret.

D’altra banda, per tenir accés a aquests descomptes serà necessari fer un registre previ de la matrícula del vehicle a través de la web d’Autema, i igualment caldrà portar un dispositiu de pagament dinàmic (teletac o aplicació Satelise).

Perquè, de fet, el que farà el sistema és cobrar el peatge i fer-ne el retorn quan ha detectat que el trajecte de tornada s’ha fet dins de les 24 hores. No hi ha cap limitació a l’usuari per lloc de residència. Amb aquest mesura es vol afavorir la «recurrència», és a dir, que els usuaris que segurament diàriament han de fer recorreguts d’anada i tornada per estudis o feina i que ara no utilitzen aquesta via pel seu preu, però que amb el nou descompte del 100% poden passar-se a aquesta via.

D’altra banda, per als vehicles que no facin aquest pas pel peatge d’anada i tornada en menys de 24 hores, de dilluns a divendres no festius tindran un descompte del 40,47% (sempre que portin teletac o Satelise) en hora punta (de 2/4 de 7 a 2/4 d’11 del matí, i de 5 a 9 de la tarda).

