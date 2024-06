Un pagès de Maians afectat per la pedregada al Bages: "La collita se n'ha anat en orris, no ha quedat una espiga dreta"

Una pedregada "mai vista" per la intensitat i acumulació de pedra caiguda a Maians, al Bages. Així ho recorda Josep Rius, un pagès d'aquesta localitat que dissabte passat va veure com, en qüestió de minuts, perdia tota la collita de cereal, mongeta i vinya. "Se n'ha anat en orris, no ha quedat una espiga dreta", explica a l'ACN.

En el cas de la vinya, a més, ja dona per fet que els danys s'allargaran fins l'any vinent. Ara li toca podar-la, uns treballs que es fan a l'hivern, per ajudar les plantes a brotar i es pregunta si no seria millor arrencar i tornar a començar. "Les coses (al camp) sempre són difícils, però tant... no ens ho mereixem i el cep tampoc", afegeix. Aquesta és la segona pedregada important en pocs dies al Bages.

"Ni les persones de noranta anys havien vist una pedregada com la que va passar", recorda el pagès, que explica que fins i tot van haver d'activar la màquina llevaneus a la C-37. "Una quantitat de pedra de por, entre 10 i 12 centímetres i els cotxes no podien circular", detalla.

Als camps l'afectació també va ser molt gran i les pèrdues arriben al 100%. "Va començar a caure aquí a Maians i després va desplaçar-se a l'Anoia i al Penedès".

Amb qüestió de pocs minuts, Rius va veure com perdia tota la collita. "El problema és el cereal, que està tot a terra; dels camps de mongetes tampoc ha quedat res i les vinyes, l'afectació durarà dos anys", assenyala. De fet, completament resignat, ha de tornar a podar els ceps -una feina que es fa a l'hivern- per "intentar salvar el que es pugui" per l'any vinent.

El pagès també recorda que la planta ja estava molt "estressada" després de tres anys de sequera continuada i, malgrat les pluges d'aquests dies, encara no s'ha recuperat. La pedra, a més, ha malmès la fusta d'uns ceps que ja tenen 25 anys i admet que també li ha passat pel cap "arrencar tot i tornar a començar".

"La sensació és com d'haver trepitjat alguna cosa que no havíem de trepitjar... les coses sempre són difícils (al camp), però no ens ho mereixem, i el cep tampoc", explica. Si pensa en el futur, afirma que ja no recomanaria una plantació de vinya de secà sense rec de suport. "S'anirà posant difícil perquè, ja es veu, passem d'un extrem a l'altre". A més, fins ara eren molt pocs els que asseguraven la vinya perquè no els sortien els números.

Abordar l'afectació d'un fong als pins blancs

Un altre aspecte que li preocupa és el fong del pi blanc, la diplodia. Episodis de pedregada intensa com la d'aquest dissabte malmeten els troncs i el fong troba un camí d'entrada per atacar directament l'arbre, "matant-lo a l'acte", diu. És per això que es pregunta si no seria millor començar a buscar un tractament per evitar que això passi i poder preservar el bosc de pins. "D'aquí quatre dies tindrem una mortalitat d'arbres de por", adverteix.

La pedregada de dissabte se suma a d'altres que hi ha hagut al Bages en les darreres setmanes i que també han afectat cultius de poblacions com Manresa, Sallent o Artés.