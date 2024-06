Sant Fruitós posa en marxa la nova xarxa de biomassa del pavelló i l'escola Pla del Puig

Sant Fruitós de Bages ha posat en funcionament la nova xarxa de calor amb biomassa que generarà l'aigua calenta i la calefacció del pavelló d'esports i l'escola Pla del Puig. Aquesta caldera funciona amb estella forestal, un recurs energètic vegetal que és sostenible i que a la vegada afavoreix a la gestió forestal i a la prevenció d'incendis en els nostres boscos.

Fonts municipals han destacat que «econòmicament també suposarà un important estalvi per al municipi, ja que els biocombustibles, com l'estella forestal, són molt més econòmics que els fòssils». Segons han concretat, es calcula que l'estalvi econòmic que suposarà permetrà reduir com a mínim a la meitat les factures de consum energètic actuals.

La instal·lació s'ha ubicat al lateral est del pavelló, en un nou edifici on es troba la sala de calderes i la sitja d'emmagatzematge de l'estella, per una banda, i un segon àmbit format per una passarel·la des d'on es realitza la descàrrega. Les antigues calderes de gasoil i gas continuen operatives per ser utilitzades en cas d'emergència per avaries d'aquesta instal·lació.

Les obres han tingut un cost de 490.000 euros, que han estat finançats gairebé al 100% amb una subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc del Programa Renovables 2030.