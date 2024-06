El CAP i la biblioteca de Sant Joan elaboren una guia de lectura dedicada a la salut

Professionals del CAP Sant Joan de Vilatorrada i de la Biblioteca Cal Gallifa s’han alineat per crear una Guia de lectura de salut que té com a objectiu promoure el benestar i millorar els hàbits de vida de la població a través de la lectura d’alguns dels llibres que es proposen en aquest recull. A la Guia, editada en format de llibret, s’hi pot trobar una selecció de llibres que tracten temes rellevants per tenir una vida sana i equilibrada, adoptar hàbits saludables i entendre millor el funcionament del cos i la ment.

L’acció és fruit de la col·laboració entre l’Institut Català de la Salut i la Biblioteca, que s’ha intensificat amb la incorporació al CAP, fa un parell d’anys, de la figura del referent de benestar emocional i comunitari. Aquesta entesa entre les dues institucions també ha permès disposar de revistes a les sales d’espera del CAP, cedides per la Biblioteca, amb l’objectiu de facilitar als pacients un espai per aprendre i culturitzar-se, alhora que es fomenta que no s’utilitzi el mòbil.

Marta Parcerisa i Cristina Galí, de la biblioteca, i Carme Espelt i Elsida Montaño, del CAP de Sant Joan / ICS Catalunya Central

En el cas de la Guia de lectura, la selecció dels llibres ha anat a càrrec dels professionals del CAP i de la Biblioteca, i l’equipament municipal n’ha fet el disseny i l’edició. Els primers 200 exemplars impresos es repartiran, dins les consultes del CAP, a aquells pacients que es puguin beneficiar de la lectura com a recurs per millorar la seva salut. També es difondran entre els usuaris de la biblioteca, on hi haurà un aparador amb els llibres i la Guia de lectura, que està adreçada a tots els públics: inclou recomanacions literàries sobre benestar emocional, alimentació, maternitat i criança, gestió del dol, sexualitat, novel·les per a joves i per a adults, i contes infantils, entre d’altres.

La psicòloga i referent de benestar emocional del CAP, Carme Espelt, assegura que amb aquesta proposta es busca «anar més enllà de la prescripció purament farmacològica, oferint a la població un recurs afegit a l’atenció rebuda a la consulta, que permet combatre el malestar d’alguns pacients a través de l’acompanyament i les idees que els pot aportar la lectura». Per la seva banda, la directora de la Biblioteca Cal Gallifa, Cristina Galí, valora la biblioteràpia: «És un recurs que tota la població té al seu abast gràcies a l’existència d’un servei de biblioteca pública com el que tenim, que compta amb un ampli fons documental, i gràcies a uns professionals de la salut en qui confien i de qui segueixen les indicacions».

Les dues professionals valoren molt positivament aquesta col·laboració, que «comparteix l’objectiu de vetllar per una major qualitat de vida de la població de Sant Joan de Vilatorrada», directament en la línia d’un dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) fixats per les Nacions Unides, el tercer, que cerca garantir una vida sana i promoure el benestar de les persones. L’edició de la Guia de lectura de salut també compta amb el suport de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i la Diputació de Barcelona.