Castellbell i el parc natural habiliten un aparcament a l’entrada de Sant Cristòfol

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i el parc natural de la Muntanya de Montserrat han començat aquesta setmana les obres per habilitar un aparcament a l’entrada de Sant Cristòfol amb capacitat per a 20 vehicles. El consistori ha cedit una parcel·la de titularitat municipal per fer realitat un aparcament que té el finançament del parc. Fonts municipals han explicat que amb aquest nou equipament «es dona resposta a la demanda del veïnat de Sant Cristòfol», que demanava «reduir el trànsit de vehicles per l’interior del nucli», i també s’atén l’augment de visitants atrets pel patrimoni històric i paisatgístic de tot aquest entorn. L’aparcament queda situat a prop de l’església romànica de Sant Cristòfol que esdevé el punt de sortida de la Ruta del Romànic Montserratí.

Les mateixes fonts han destacat que l’aparcament, que estarà enllestit pròximament, quedarà integrat en el paisatge i serà respectuós amb tot l’entorn. També comptarà amb una petita estructura a l’accés, que evitarà l’entrada i l’estacionament d’autocaravanes.