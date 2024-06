La Fundació Impulsa, que beca joves estudiants amb dificultats socioeconòmiques, tanca el curs al Bages i l'Anoia amb un acte a Sant Fruitós

El local del Nexe-Espai de Cultura de Sant Fruitós de Bages, ha estat enguany la seu de l'acte de tancament de curs dels joves del Bages i l'Anoia becats per la Fundació Impulsa, que ajuda joves amb talent que es troben en una situació econòmica o social desafavorida quan acaben 4t d'ESO, per tal promoure la igualtat d'oportunitats entre tots ells i que puguin tenir accés a estudis de formació professional. La jornada de cloenda, que s'ha fet aquest dimarts a la tarda, ha tingut la presència de la presidenta del Parlament de Catalunya, Anna Erra.

L'acte començava amb la rebuda de la presidenta del Parlament a la sala de plens per l'alcalde del municipi, Joan Carles Batanés, i pels regidors del plenari. Tot seguit, Erra va signar el llibre d'honor de l'Ajuntament i va fer entrega d'una rèplica numerada de la senyera del Parlament de Catalunya, mentre que l'alcalde, per la seva banda, li feia entrega del llibre de la Festa de l'Arròs. Posteriorment, la comitiva es va desplaçar al Nexe-Espai de Cultura, on van tenir lloc els actes centrals del tancament de curs. La roda de parlaments va comptar amb la intervenció del president de la Fundació Impulsa, Carles Cuyàs, de l'alcalde Batanés, i finalment, d'Anna Erra, que va tancar l’acte protocol·lari. Totes tres autoritats van parlar de la importància de les persones, en referència a la participació dels mentors i mentores, que són un punt clau en aquest projecte. La celebració es va tancar amb una activitat lúdica per part dels joves assistents i els seus mentors, i a continuació se'ls va fer entrega dels diplomes de finalització de la beca.

La Fundació Impulsa fa un treball de suport a joves que d’una altra manera potser no podrien continuar els seus estudis, la qual cosa requereix d’un finançament important a través de subvencions de les administracions, així com aportacions d’empreses i particulars. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ja fa 4 anys que col·labora en aquest projecte i el nombre de joves becats del municipi va en augment. Aquest curs, han estat becats al Bages un total de 23 alumnes, 9 dels quals de Sant Fruitós de Bages.