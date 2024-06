El principal grup de l'oposició a Santpedor exigeix al govern que posi fi a les "irregularitats" que diu que hi ha en la gestió de la residència Can Jorba

Santpedor És un Altre Món (SEAM), que és el principal grup a l'oposició en aquest Ajuntament, demana al govern municipal d’ERC i Sumem per Santpedor (SxS) que actuï "amb fermesa" a l'hora de fer complir a l'empresa l'Onada els termes acordats en la gestió de la residència municipal Can Jorba, tant pel que fa a les taxes fixades com a la resolució de les presumptes irregularitats que el partit diu que s'han detectat des de fa anys.

El SEAM denuncia que, a partir "de la bona tasca" per part de la persona responsable del contracte, han sortit a la llum anomalies en determinats cobraments, en el sentit que, per exemple, a un resident de grau 1 de dependència se li cobren 2.202,82 euros (amb IVA inclòs) i a la factura hi apareix un import de 2.712,67 euros, que correspon a un preu de grau 2 o 3 de dependència. Així mateix, el partit sosté que s'estan cobrant serveis amb preus no acordats i es duen a terme serveis que no estant autoritzats per l’Ajuntament. Per tot plegat, i davant del que considera unes irregularitats, el partit demana al govern municipal que no descarti cap via per fer complir el que en el seu moment es va acordar entre ambdues parts.

Totes aquestes qüestions se sumen a la "falta de transparència" que el SEAM també retreu a l'empresa L’Onada, a qui acusa d'haver-se negat des de fa anys a presentar les dades de la residència de Santpedor. El portaveu del partit, Daniel Davins, sosté que “no es pot permetre arribar a aquesta situació, és intolerable i volem una solució". Diu que "aquesta problemàtica no es pot allargar més, perquè ni els residents i les famílies no s’ho mereixen”.