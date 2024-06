Sant Fruitós obre a les entitats locals la gestió de les barres de bar durant les festes populars

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha obert un procediment per tal que les entitats del municipi puguin gestionar les barres de bar durant els actes i celebracions populars. L’objectiu d’aquest nou model és que les entitats locals puguin participar de forma activa en la realització dels esdeveniments del municipi oferint aquest servei necessari i alhora ajudar-los en el seu finançament.

Per a la valoració de les ofertes presentades es tindrà en compte la puntuació que s’obtingui de la memòria de l’activitat on es valoraran les activitats que realitza l’entitat al llarg de l’any, les que ho fa en col·laboració amb l’Ajuntament, i l’experiència que acreditin en la gestió de bars en actes de similars característiques així com l’oferta de productes que oferiran.

Aquest procediment dirigit a les entitats, inclou els tres esdeveniments més propers, la Festa Major d’Estiu (del 2 al 8 de juliol), el festival Sant Beat Free (26 de juliol) i el concert de la setmana jove (octubre). Les entitats interessades poden presentar les sol·licituds fins al 10 de juny al web municipal. La voluntat del consistori és oferir aquest nou model el 2025, amb tota la programació anual.