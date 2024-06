Unió de Pagesos demana tractar "de manera urgent" els pins afectats per la pedregada a l'Anoia i el Bages

Unió de Pagesos reclama a les administracions que prenguin "mesures urgents" per tractar els pins afectats per la pedregada de dissabte 1 de juny a les comarques de l'Anoia, el Bages i l'Alt Penedès. Alerten que la tempesta va malmetre molts boscos de pi i va deixar ferides obertes a molts arbres. Això provoca, segons el sindicat, que aquests arbres siguin "més vulnerables" i, per tant, s'afavoreixi la presència del fong de la diplodia que els pot acabar matant. De la seva banda, el Departament d'Acció Climàtica informa que ja han fet una primera inspecció al Bages i recomana tallar els arbres afectats perquè ara mateix "no hi ha tractament possible" per la diplodia. Recorden que els propietaris poden acollir-se a diferents ajuts.

El sindicat adverteix que, tot i que la pedra en principi no mata els arbres, la sequera dels darrers anys "ha incrementat l'estrès dels boscos" i els ha fet més vulnerables. Això provoca, segons Unió de Pagesos, que el fong de la diplodia "els acabi matant". La suma d'aquests factors, alerta el sindicat, "dispararia considerablement el risc de patir nous grans incendis forestals" a causa de l'acumulació de fusta morta als boscos. "El fong diplodia ha causat ja la mort de milers d'arbres a casa nostra i, juntament amb la sequera dels darrers mesos, s'ha convertit en una de les principals amenaces pels boscos catalans", lamenten.

De la seva banda, el Departament d'Acció Climàtica informa que ja han fet una primera inspecció a la zona afectada de la comarca del Bages i expliquen que no hi ha cap tractament per la diplodia. Per això, els enginyers forestals del Departament recomanen que es tallin els pins afectats i que es retirin del bosc. Acció Climàtica també recorda que els propietaris es poden acollir a diversos ajuts per dur a terme aquests treballs.