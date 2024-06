L'Ajuntament de Sant Fruitós posa a lloguer per als joves dos pisos municipals

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages posarà a disposició dels joves del municipi dos pisos, amb lloguer assequible, per tal d'ajudar-los en el camí de l'emancipació. El consistori ha aprovat les bases que regulen de quina manera es podrà accedir a aquest lloguer jove, i els requisits que hauran de complir les persones que ho sol·licitin. Es tracta de dos habitatges situats a l'avinguda Sant Joan i a l'avinguda Joan Sanmartí, que disposen de dues habitacions, cuina equipada, menjador i bany complet i mobiliari bàsic per poder-hi viure amb comoditat.

El lloguer d'aquests pisos s'entén com a una mesura temporal per facilitar que els joves s'emancipin, i per tant es posaran a lloguer per un màxim de 3 anys, temps que es considera suficient perquè aquests joves puguin començar a encarrilar el seu futur. Un dels principals criteris que es tindran en compte per fer les adjudicacions és el pla d'emancipació que hauran de presentar els que hi vulguin optar. En aquest pla hauran d'exposar quines mesures tenen previst aplicar per emancipar-se, presentant les accions formatives que cursen o que tenen previst cursar, si es troben en recerca activa de feina o treballant, o altres casuístiques que puguin condicionar el seu futur.

Les persones que vulguin optar a aquest lloguer jove han de tenir entre 18 i 32 anys i han d'haver estat empadronats al municipi, a l'habitatge dels seus familiars o tutors, els darrers 5 anys. Econòmicament, han de disposar d'uns ingressos que ni superin ni siguin inferiors al que estableixen les bases del reglament, per tal d'assegurar que poden fer front a la despesa sense haver de rebre suport extern.

Pròximament, es trobarà tota la documentació a www.santfruitos.cat. Tot el jovent interessat que necessiti més informació, pot demanar hora a les oficines del Nexe Jove trucant al 93 878 89 83 o a nexejove@santfruitos.cat on també se'ls acompanyarà per fer la sol·licitud.